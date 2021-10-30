Konya'da kadın cinayeti!

Olay, saat 15.30 sıralarında Cihanbeyli'ye bağlı Karabağ Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, N.Ü., eşi Ahmet Rufai Ünver (33) ile aralarındaki anlaşmazlık sebebiyle evinden ayrılarak baba evine gitti.

Ahmet Rufai Ünver kayınbabası A.A’nın evine gelerek evde bulunan eşi N.Ü., kayınpederi A.A, kayınvalidesi H.A. ve büyükanne N.A’yı tabanca ile ateş ederek yaraladı. Şüpheli kaçarken, olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan N.Ü. hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Katil zanlısı Ahmet Rufai Ünver ise Konya şehir merkezinde yakalanarak gözaltına alındı.



Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (İHA)