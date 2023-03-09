Kayıp depremzedeler gündemde: 'Bakanlıklar verileri bilmiyor'

CHP Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi, TBMM’de toplanan Çocuk İstismarının Önlenmesi ve Alınması Gereken Tedbirleri Araştırma Komisyonu’nda yaşanan tartışmaları aktardı. Hakverdi, "Günlerdir ihbarları tek tek değerlendiriyoruz. Aile Bakanına ulaşıp, çalışmalarımızı ortaklaştırmak istedik; sayın bakandan randevu dahi alamadık. Hala da ne arayan, ne de soran var" dedi.

Aile Bakanlığı'na göre 78, İçişleri Bakanlığı'na göre 213 kişi kayıp

Sağlık Bakanlığı; İçişleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yetkililerinin de hazır bulunduğu komisyonda, kaç kişinin kayıp olduğunu soran Hakverdi’ye cevap veren bürokratlar, bir gerçeği de gözler önüne serdi. İçişleri Bakanlığı yetkilisi, 213 kişinin kayıp olduğunu belirtirken; Aile Bakanlığı'nın verilerine göre 78 kayıp olduğu hatırlatıldı. Aile Bakanlığı bürokrat “Bakanlığımızın verilerine göre 78 kayıp var, bizim takibimizde 78 kişi var; bakanlıkların verileri örtüşmüyor olabilir” ifadelerini kullandı.

'Bir an önce koordine olunmalı'

Bakanlıklar arasındaki koordinasyonsuzluğun bir an önce sona ermesi gerektiğini dile getiren Hakverdi, yetkililere, "Aileler, çocuklarını şehir şehir, hastane hastane, bakanlık bakanlık arıyor! Bu zulmü bu insanlara yapmayın. İvedilikle koordine olarak verileri ve çalışmaları birleştirin. İnsanlar bir an önce ölülerine ya da dirilerin kavuşmak istiyor. Bu devletin görevi ve herkes görevini eksiksiz yerine getirmeli" diye seslendi.