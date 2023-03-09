Emniyet'ten deprem bölgesindeki kayıp kişilere ilişkin açıklama

İsmailağa Cemaati’ndeki çocuk istismarının ortaya çıkmasının ardından kurulan TBMM Çocuk İstismarının Araştırılması Komisyonu, Adalet, Aile ve Sosyal Hizmetler, İçişleri, Sağlık ve Milli Eğitim bakanlıklarının deprem bölgesindeki çocuklarla ilgili çalışmalarını dinlemek için toplandı.

Burada konuşan Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Resul Holoğlu deprem bölgesinde kimlik tespit çalışmalarını ve kayıp ihbarı yapılan yurttaşların sayısını paylaştı. Holoğlu, "Deprem sonrasında enkaz altında hayatını kaybederek defnedilen kimliği belirsiz çocuklarımızın daha sonraki yapılacak olan çalışmalarda kimliklerinin tespit edilmesini kolaylaştırmak amacıyla bu kişilere ait fiziki özellikleri, fotoğraf ve DNA örnekleri alınması sağlanmıştır. Ayrıca, bu DNA örneklerinden sonra kriminal birimlerimizce kimliği belirlenemeyen şahısların parmak izi alınarak sisteme girilmiş, bunlardan 3 bin 602’sinin kimliği tespit edilmiştir; bu, bütün rahmetli olanlar için, çocuklar değil sadece" dedi.

Holoğlu şöyle konuştu:

"Deprem sonrasında bölgede bulunan ve kendini ifade edemeyen çocuklarla ilgili yapılan kimlik tespiti çalışmaları kapsamında hâlen 15 ilimizde bulunan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı kurumlarında bakım ve gözetim altındaki 51 çocukla Sağlık Bakanlığı kurumlarında tedavi gören 162 kimliği belirlenemeyen çocuğun bunlardan 137’si 0-1 yaş arası olmak üzere, Hatay Sulh Ceza Mahkemesinde alınan karar doğrultusunda kimliklerinin tespiti amacıyla DNA örnekleri ve fotoğrafları alınarak kimliklendirme çalışmalarına devam edilmektedir.

55 çocuk hakkında kayıp müracaatı

Deprem bölgesinde afet sebebiyle kaybolduğu gerekçesiyle 55 çocuk hakkında kayıp müracaatı bulunmaktadır. Bu çocuklarımızın bulunmasına yönelik çalışmalar hâlen devam etmektedir. Afet sebebiyle çocuklar hakkında yapılan kayıp müracaatları sonrasında Bakanlığımızca yapılan çalışmalarda 7 çocuğun ölüm kaydının bulunduğu, 2 çocuğun cenazesinin yakınları tarafından teşhis edilerek DNA sonucunun beklendiği 2 çocuğun hastanelerde tedavi gördüğü tespit edilmiştir.

'140 yetişkin afet bölgesinde kayıp sebebiyle aranmaya devam ediliyor'

Bugüne kadar yapılan çalışmaların dışında devam eden DNA çalışmasıyla 3 bebeğin ailesi tespit edilerek Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca teslim süreci başlatılmıştır. Bütün bu çalışmalarımızla beraber Bakanlığımız, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Millî Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığının müşterek çalışmaları neticesinde kendini ifade edemeyen çocukların tespiti, teşhisi ve teslimiyle ilgili yapılan çalışmalarda iş birliği ve koordinasyon neticesiyle ilgili bakanlıklarca bin 613 çocuğun yakınlarına teslim edilmesi sürecine katkıda bulunulmuştur. Bu kadar çocuk da yakınlarına teslim edilmiştir. Bizim bu rakamlarla ilgili verebileceğimiz sayılar bu. Çocuklarla ilgili sayıyı söyledim, şu ana kadar bize yapılan büyük kayıp müracaatları da 140 yetişkin afet bölgesinde kayıp sebebiyle aranmaya devam ediliyor yani müracaatlar bunlar, resmî kayıtlar." (ANKA)