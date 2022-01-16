Kayı İnşaat işçileri eylemdeydi: ‘Bu ülke zenginlerin ülkesi değil, adalet istiyoruz’

Yıllardır maaşlarını alamayan ve en son kendilerine eski döviz kuru üzerinden ödeme önerilen, Türkiye ve farklı ülkelerin inşaatlarında çalışan ancak hakları verilmediği için mağdur olan Kayı İnşaat işçileri, Ankara Ulus’taki Atatürk Heykeli önünde eylem yaptı.

İşçilerden Mevlüt Özçelik, “İşçi çalıştığı zaman ‘Bir lira vereceğim’ dedin, o zaman vermedin. O zaman vermediğin bir lirayı, üç yıl sonra ‘O zamanki bir liradan vereceğim’ diyorsun. O zaman bir simidi bir liraya alıyordun. Şimdi simidi üç liraya alıyorsun. Alabilecek misin simidi bir liraya? Yok” dedi.

Çalıştıkları firmalar konkordato ya da iflas ilan ettiği için hakları verilmeyen işçilere, açtıkları davaları kazanmalarına karşın ödemelerin borcun oluştuğu dönemki döviz kuru üzerinden yapılması önerildi.

İşçilerden Abdülsamet Kete, maaşlarının Kayı İnşaat’ta kaldığını ve yıllardır alamadıklarını aktararak, “Döviz kuru TL olarak sözleşmeye imza attık. Bize şimdi diyorlar ki ‘Alacağınızı eski döviz kuru üzerinden vereceğiz’” diye konuştu. Kete, işçilerin patronlara ezdirilmemesini isteyerek, “Bu ülke zenginlerin ülkesi değil. Hepimizin ülkesidir. İşçilerin ülkesidir. Adalet istiyoruz” diyerek yetkililere seslendi.

‘Patronun yanında duracağınıza işçinin yanında durun’

İşçilerden Murat Toksöz, yanlarına babasıyla gelen küçük çocuğu göstererek, “Güzel çocuğumuzun bu soğuk havada babasının alınamayan parasının peşinde koşması devlet yetkilerini utandırması lazım” dedi.

Toksöz, devletin işçiyi yeterince koruyacak kanun çıkarmadığını kaydederek, “Ey bakanlıklar, ey yetkililer, sizin bizi üç yıldır karda, kışta rezil ettiğiniz yetmiyor mu? Alacağımızın yarısını açığa vuruyorsunuz. Zaten mülklerimizi hacizden dolayı kaybettik. Hep patronun yanında duracağınıza biraz da şu hakkı yenen işçi kardeşlerimin yanında dursanız ne olur” diye konuştu.

‘Bu arabulucu sistemini çıkaran kim?'

İşçilerden Muzaffer Korkmaz ise gittikleri arabulucuda kendilerine eski döviz kuru üzerinden ödeme önerisi yapıldığını söyleyerek, “Bu arabulucu sistemini çıkaran kim? Adalet. Bu nasıl bir adalet? Sen bunu bana sunmuşsun, ben de ona gitmişim. Neden benim hakkımı savunmuyorsun. Neden demiyorsun ki ‘Sen bu işçilerin hakkını ödemiyorsun, biz sana bir tolerans sunduk. İşçilere hakkını vermeden mağdur ederek, onların haklarını yiyerek gasp ediyorsun” dedi.

‘Neden inşaat işçisi rezilken bu haklara sahip değil?’

Korkmaz, inşaat işçilerinin karda, kışta, soğukta, sıcakta çalıştığını kaydederek, “Bir inşaat işçisinin bugüne kadar Türkiye şartlarında tazminat aldığını görmedim. Bir bayram tatilini resmi olarak yaptığını görmedim. Bir resmi tatilini tatil olarak yaptığını görmedim. İnşaat işçisi işe gittiği sürece yevmiyesi yazılır, gitmediği sürece yazılmaz. Neden inşaat işçisi rezilken bu haklara sahip değil” diye hangi koşullarda para kazandıklarını anlattı.

Kendilerine eski kur üzerinden ödeme yapılması önerisine tepki gösteren Korkmaz, “Benim borcum bugün ikiye katlamış. Ben yine açık kalıyorum. Yine yarım kalıyorum. Neden bu adalet işçilerin yanında yer almıyor?” diye sordu.

Ne olmuştu?

İşçiler, 28 Aralık 2019’da maaşlarını alamadıkları için Cezayir’de grev yapmış ve arabuluculuk sözleşmeleri imzalanmıştı. Hak edişlerin 2020 Şubat ayında ödeneceği taahhüt edildi ancak sözler tutulmadı. Onlarca kez patronla görüşen işçiler, sonuç alamayınca dava açtı. Kayı İnşaat patronu Coşkun Yılmaz, “En yakın zamanda ödeyeceğim” diyerek işçileri oyaladı. En son açılan davada arabulucuya gidildi. (ANKA)