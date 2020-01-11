Kayı İnşaat işçileri hakları için Litvanya'da eylemde: 'Boyun eğme, emeğine sahip çık'

Litvanya'da grevde olan Kayı İnşaat işçileriyle dayanışma eylemi yapıldı.

Dokuz aydır maaşlarını alamadıkları için Litvanya'da grevde olan Kayı inşaat işçileriyle dayanışma için bugün Litvanya saati ile 13.00'da bir eylem yapıldı. Litvanya'da çalışma yürüten işçi sendikasının katkıları ile organize edilen dayanışma eylemine, Litvanya halkı da destek verdi.

Yapılan eylemde işçiler tarafından okunan açıklamada, "Bunu bilmenizi isteriz ki bizler emekçiyiz, emeğimizin karşılığını böyle insanlara yedirecek değiliz. Kayı inşaat şirketi bilsin ki haklarımızı ödenene kadar durmayacağız. Artık bu iş onur meselesine dönmüştür. Zengine karşı emekçi... Bizler sadece hakkımızı istiyoruz. Nasıl çalıştıysak emek verdiysek hakkımız olan parayı alıp eşimize ve çocuklarımıza kavuşmak istiyoruz" denildi.

Yapılan basın açıklamasının ardından işçiler "Ücretsiz çalışmaya hayır", "Boyun Eğme, emeğine sahip çık", "Zafer direnen emekçinin olacak", "Patronların Ensesindeyiz", "Kayı işçisi köle değildir", "direnen işçiler sermayeyi yenecek", "İnşaat işçisi kazanacak" sloganları ile yürüyüş yaparak belediye binasının önüne yürüdü.

Litvanya halkıyla beraber eylemlerine devam eden işçiler, burada halkla beraber "dayanışma" sloganı atarak eylemlerini sonlandırdılar.

İşçiler tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

Litvanya Kaunas şehrinde Kayı İnşaat bünyesinde çalışmakta olan 52 Türk Avrupa'nın göbeğinde kaderlerine terk edilmiştir.

Kayı İnşaat tarafından emekleri onurları ve hakları çalınarak gasp edilmiştir.

Kayı inşaat yetkililerine protesto ve açlık grevi gibi eylemler ile sesimizi duyurmaya çalıştık. Fakat şirket yetkilileri bu olaylara duyarsız kalmıştır.

Bunu bilmenizi isteriz ki bizler emekçiyiz emeğimizi karşılığını böyle insanlara yedirecek değiliz.

Kayı inşaat şirketi bilsin ki haklarımızı ödenene kadar durmayacağız.

Artık bu iş onur meselesine dönmüştür. Zengine karşı emekçi...

Bizler sadece hakkımızı istiyoruz.

Nasıl çalıştıysak emek verdiysek hakkımız olan parayı alıp eşimize ve çocuklarımıza kavuşmak istiyoruz.

Ben ve emekçi arkadaşım burada bizlere sahip çıkan, bizleri yalnız bırakmayan Litvanya halkına ve 1 Mayıs İşçi Derneği'ne teşekkür ediyoruz.

