Kaybolan Kübra Ekin'le ilgili yeni gelişme

Diyarbakır’da daha önce giydiği kıyafetleri nedeniyle kimliği belirsiz bir kişinin saldırısına uğradığı iddia edilen ve kayıplara karışan 22 yaşındaki Kübra Ekin'den hâlâ haber alınamadı.

13 Kasım'da alışveriş yapmak için evden çıkan ve evine dönmeyen Ekin, bir gün sonra annesini arayarak geleceğini söyledi. Ancak kızına ulaşamayan Rahime Özdemir polise başvurdu.

Kübra Ekin'i bulmak için annesine gittiğini söylediği alışveriş merkezinin kamera kayıtlarının incelemeye alındığı öğrenildi.

Ekin'in telefonla son görüştüğü kişiler de ifadeleri alınmak üzere emniyete çağrıldı.