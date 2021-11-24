Daha önce şiddete uğrayan Kübra Ekin'den 10 gündür haber alınamıyor

Diyarbakır’da 5 ay önce ekmek almak için evden çıkan Kübra Ekin iddiaya göre giydiği kıyafetleri nedeniyle kimliği belirsiz bir kişinin saldırısına uğradı.

13 Kasım günü akşam saat 17.00 sıralarında annesine evden alışverişe gideceğini söyleyerek çıkan 22 yaşındaki Ekin, kayıplara karıştı. Anne Rahime Özdemir'in (50) polis merkezine giderek kızının kaybolduğunu bildirmesi sonrası olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Anne Rahime Özdemir, "Karakolda bulunan polis memurları, ’22 yaşındadır belki bir yere gitmiştir, gelir geri’ dediler bana ve birçok kez gittim karakola. Kızımdan hiçbir iz yok artık ve telefonu da kapalı. Kızımın hayatından endişe ediyorum" dedi. (İHA)