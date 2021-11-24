Adana'da kadın cinayeti!

Olay, Adana'nın Yüreğir ilçesine bağlı Atakent Mahallesi'nde bulunan bir apartmanın bodrum katında meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, bir apartmanın bodrum katında ateşli silahla yaralanan genç kadın sürünerek bahçeye çıktı. O sırada balkona çıkan apartman sakinlerinden biri bahçede genç bir kadının hareketsiz yattığını gördü. Bunun üzerine durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri genç kadının ateşli silahla vurulduğunu tespit etti. Ardından yaralı kadın kaldırıldığı Yüreğir Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.

Ölen kadının üzerinden kimlik çıkmazken cansız bedeni otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı (İHA)