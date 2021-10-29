'Kavgayı Soylu kazandı, Adalet Bakanı görevden alınacak' iddiası

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu arasında uzun süredir devam eden gerginlik bir üst noktaya taşındı.

Cumhuriyet'ten Selda Güneysu'nun haberine göre, Cumhur İttifakı kulislerinde, “Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’ün, görevden alınacağı, gerginlikte kazanan tarafın Soylu olduğu” yorumları yapılırken, iktidar kanadından Gül’e yöneltilen eleştiriler de dikkat çekiyor.

Siyasette şimdi “bir gece yarısı kararnamesiyle Bakan Gül’ün görevden alınacağı” konuşuluyor. İddiaların kaynağının altında da “Soylu’nun Gül’ün ‘görevinde pasif kaldığı’ eleştirileri” yer alıyor. Cumhur İttifakı kanadında da son dönemde gün yüzüne çıkan bu tartışmada, “salt Soylu’nun Gül ile ilgili serzenişlerinin değil, yargıda yaşananların da ‘görevden almada etkili olacağı’” iddia ediliyor. Kulislerde, yargıdaki son durum üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP lideri Devlet Bahçeli’nin de görüş alışverişinde bulunduğu, “MHP’nin yargı süreçlerine yönelik itirazları üzerine ‘benzer itirazların AKP grubundan da geldiğini’ söylediği” ileri sürülüyor.