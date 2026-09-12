Kavgada yeni perde: Arınç 'Utanarak izledim' dedi, Gökçek 'Kimlerle yan yanasın' diye sordu

Feshedilen Gelecek Partisi'nin lideri ve eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun oğlunun düğünü bugün Haliç Kongre Merkezi’nde yapıldı.

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın katılmadığı düğünde iktidar ve muhalefetinden birçok isim yer aldı. T24'ün aktardığına göre, düğüne katılan isimlerden öne çıkanlar şöyle:

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu

AKP kurucusu ve eski TBMM Başkanı Bülent Arınç

AKP kurucusu ve eski bakan Hüseyin Çelik

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal

İYİP İstanbul Milletvekili Burak Dalgın

Eski HDP Milletvekili Altan Tan

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanvekili Nuri Aslan

Eski TBMM Başkanı İsmet Yılmaz

Arınç adını anmadan Gökçek'e yüklendi

Düğünde bir konuşma yapan AKP kurucularından Bülent Arınç, Davutoğlu’na açılan "Cumhurbaşkanına hakaret" soruşturmasını eleştirerek durumu "bir savcının işgüzarlığı" olarak değerlendirdi.

Konuşmasında eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in adliyeye sakız çiğneyerek gitmesine de değinen Arınç, şöyle konuştu:

"Bir gün öncesinde başka bir siyasetçi yine davet üzerine gittiğini ifade etti. Ağzında şak şak sakız çiğneyerek... Utanarak izledim, isminden bile bahsetmek istemiyorum. 'Bugüne kadar beş bin kere bunlar benim karşıma geldi, ben sıçrayıverdim, bu ne ki' demek istedi. İkisi arasında büyük fark var. Biz siyasi hayatımızda çizdiğimiz yol itibarıyla Ahmet Davutoğlu'nun yanındayız, onu takdir ediyoruz."

Arınç'ın bu ifadeleri konuklar tarafından alkışlarla karşılandı.

'Herkes kimin nerede durduğunu ve kimlerin alkışından memnun olduğunu iyi görsün'

Arınç'ın sözlerine yanıt gecikmedi. Melih Gökçek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a, ailesine, akrabalarına ve yakınlarına hakaret eden ve her türlü iftirayı atan bir kişinin iftiralarını görmezden gelip o kişiyi 'saygın' ilan edeceksin; ardından çocuğunun düğününe katılacaksın. Sonra da partimize ve Cumhurbaşkanımıza karşı tavrı açık olan bir kitlenin önünde benim aleyhimde konuşacak, o kitlenin alkışlarından memnuniyet duyacaksın! Dahası, ismini anmak istemediğim o zat, Cumhurbaşkanımıza yönelik yalan ithamları dile getiren Ahmet Davutoğlu için evladının düğününde çıkıp, 'Biz bugüne kadarki siyasi hayatımızda çizdiğimiz, takip ettiğimiz yol itibarıyla Ahmet Davutoğlu’nun yanındayız, onu takdir ediyoruz, çok şükür.' diyeceksin.

İşte asıl sorgulanması gereken çelişki tam da budur. Bir kişinin siyasi ahlakı; dava liderine karşı iftira atan kişileri 'saygın' ve 'takdire şayan' görmesiyle, kimlerin yanında durduğu ve kimlerin alkışından memnun olduğu üzerinden ölçülür. Takdir; yıllardır bu davaya gönül vermiş, bedel ödemiş, Cumhurbaşkanımızın yanında dimdik durmuş aziz dava kardeşlerimindir. Herkes kimin nerede durduğunu, kimlerle yan yana geldiğini ve kimlerin alkışından memnun olduğunu iyi görsün. Çünkü bazen insanın söylediklerinden çok, kimleri takdir ettiği, kimlerin yanında durduğu ve kimler tarafından alkışlandığı her şeyi anlatır."

Gerilim 11 yıl öncesinde dayanıyor

Düşmanlıkları yıllara dayanan AKP'li iki isim geçtiğimiz günlerde yeniden karşı karşıya gelmişti.

Melih Gökçek ve ailesinin Almanya'daki yatırımlarına yönelik soruşturma başlatılmış, Gökçek ile oğlu ve gelini savcılığa ifade vermişti.

Bülent Arınç ise 2015 ve öncesine dair bir tahkikat yapılması durumunda savcılığa giderek Gökçek aleyhinde şahitlik yapabileceğini duyurmuştu.

Arınç, 2015 yılında Gökçek'i hedef alarak "Ankara'yı parsel parsel sattı" ifadelerini kullanmış, Gökçek ise o dönem bu suçlamayı "paralel yapı" iddialarına bağlayarak savuşturmaya çalışmıştı. Arınç fırsatını bulduğunda Gökçek'e bu konu üzerinden her seferinde yüklense de bugüne kadar suç duyurusunda bulunmadı, suçu işaret ederek incelenmesi için ifade vermedi. Tam tersine bu durumu kendini ayrı bir düzlemde tutmak için başvurduğu bir yönteme çevirdi.

"Parsel parsel" açıklamasını yaptığı tarihte Arınç hakkında "suçu gizleme" ve "görevi kötüye kullanma" suçundan soruşturma başlatılmış ancak Arınç sessizliğe gömülünce hem Arınç hem de Gökçek hakkındaki soruşturma takipsizlikle sonuçlanmıştı.

Gökçek'in istifaya zorlanarak görevden ayrılmasının ardından göreve gelen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da geçmiş döneme ait dosyaları açıklarken "Bülent Arınç haklıymış" diyerek söz konusu iddialara dikkat çekmişti.

Aradan geçen yıllara rağmen Gökçek hakkındaki tutumunu değiştirmeyen Arınç, son olarak 2026 yılının Ocak ayında verdiği bir mülakatta kendisine geçmiş iddiaları hatırlatıldığında, "Melih Gökçek'in adını anmak istemiyorum. Açıklanacak bir şey kalmadı. Her şey ortada" ifadelerini kullanmıştı.

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