Kavcıoğlu: Yıl sonu enflasyon tahminini yükselttik

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, 2022 yılına ilişkin yılın ilk enflasyon raporu üzerine açıklamalarda bulundu. Buna göre Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası yılın ilk enflasyon raporunda 2022 yıl sonuna ilişkin enflasyon tahminini yüzde 11,8'den yüzde 23,2'ye yükseltti. 2023 yıl sonu için ise beklenti yüzde 8,2 oldu.

Kavcıoğlu'nun konuşmasında öne çıkan ifadeler şunlar: