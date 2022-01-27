Kavcıoğlu: Yıl sonu enflasyon tahminini yükselttik

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, 2022 yılına ilişkin yılın ilk enflasyon raporu üzerine açıklamalarda bulundu. Buna göre Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası yılın ilk enflasyon raporunda 2022 yıl sonuna ilişkin enflasyon tahminini yüzde 11,8'den yüzde 23,2'ye yükseltti. 2023 yıl sonu için ise beklenti yüzde 8,2 oldu.
Kavcıoğlu'nun konuşmasında öne çıkan ifadeler şunlar:
- "Varyantlara ilişkin risklerin canlı kalması bazı ülkelerde 2022 büyüme görüntülerini olumsuz etkiledi ve büyüme tahminlerini aşağı yönlü güncellenmesine sebep oldu.
- Türkiye'nin büyüme öngörüleri bir miktar aşağı yönde güncellendi.
- 2021 yılı 3. çeyreğinde milli gelir çeyreklik bazda 2,7 yıllık bazda ise yüzde 7,4 arttı.
- Net ihracatın yıllık büyümeye katkısı 6,8 yüzde puan ile oldukça yüksek seviyededir
- İhracat 2020 yılının 2. yarısından itibaren yakaladığı artış trendini 2021'in son çeyreğinde de sürdürmüştür. Reel kurdaki düşüşe rağmen enerji fiyatlarındaki artışın da etkisiyle ithalat yükselmiştir.
- Cari işlemler dengesinin 2022 yılında fazla vereceğini öngörüyoruz.
- Yılın son çeyreğinde döviz kuru gelişmeleri enflasyondaki yükselişin en önemli belirleyicilerinden biri oldu. Enflasyondaki yükselişte temel mal, gıda ve enerji grupları öne çıktı.
- Eylül ve Aralık aylarında toplamda 500 baz puan faiz indirimi gerçekleştirdik. Ocak ayında faizin sabit tutulmasına karar verdik. Alınan kararların birikimli etkilerini yakından takip ediyoruz. Türk Lirası'nı öncelikleyen geniş kapsamlı bir para politikası gözden geçirme sürecini yürütüyoruz.
- Merkez Bankası olarak 'Liralaşma' stratejimizle birlikte enflasyon hedeflediğimiz tek haneli rakamlara inecek. Enflasyon Türkiye’nin gündeminden bu hedeflediğimiz stratejiler doğrultusunda kalkacak. Çünkü biz Türk Lirası’na güveniyoruz. Bu kararları aldığımızda vatandaşımızın bu noktadaki desteğine güveniyoruz. Bunu çok yakın zamanda görüp yaşayacağız.
- Ham petrol fiyatarına ilişkin varsayımlarımız 2022 için 77,5 dolardan 80,4 dolara, 2023 için ise 74,3'e güncellenmiştir.
- 2022 yıl sonu enflasyonunu yüzde 11,8'den yüzde 23,2'ye yükselttik.
- Enflasyonun kademeli olarak hedeflere yakınsayacağını öngörüyoruz.
- 20 Aralık'ta TCMB tek kuruş satmamıştır. Bireysel ve kurumsallar 20 Aralık'ta 2,25 milyar dolar sattı. Bilançoda rezervlerin düşmesine yönelik yorumlar yanlıştır.
- Rezervlerdeki düşüşte BOTAŞ'a yapılan döviz satışı etkili oldu. Rezervlerimizin yükseltilmesi yönündeki çalışmalarımız yoğun şekilde devam ediyor. BAE ile swap anlaşması yaptık. 1-2 ülke ile görüşmelerimiz devam ediyor."