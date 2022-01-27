Nebati: Kamu bankalarının sermayelerine hazineden transfer yapılacak

Milletvekilleri, ekonomist, akademisyen ve patronlara finans sektörüne yönelik atılacak yeni adımlarla ilgili bilgi veren Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, önümüzdeki süreçte kamu bankalarının sermayelerine hazineden kaynak aktarımı yapılacağını söyledi.

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre Nebati'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle: