Kavala'dan Gezi tebliğnamesine tepki: 'Niyet okumanın Yargıtay düzeyinde ifade bulması tehlikeli'

Gezi davasında ağırlaştırılmış müebbet cezası verilen Osman Kavala, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ilgili tebliğnamesinde Mücella Yapıcı dışındaki isimlere verilen cezaların onanmasını talep etmesine tepki gösterdi. Kavala, tebliğnamede iftiralar yer aldığını ve hukukun çiğnendiğini belirterek, "Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ilke ve kararlarına da tamamen aykırı olan, ceza hukukunda niyet okuma anlayışının, Yargıtay düzeyinde ifade bulması ülkemiz için tehlikeli bir gelişmedir" dedi.

'Vahim iftiralar ile hukuk ilkeleri çiğneniyor'

Kavala, yazılı basın açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Yargıtay Başsavcılığı’nın hazırlamış olduğu tebliğname daha vahim iftiralar içermektedir, hukuk ilkeleri daha açık bir biçimde çiğnenmiştir. Savcılığa göre, suç işlendiğine dair delil yokluğunda dahi, mahkeme, kişinin suç işleme niyeti taşıdığına kanaat getirip mahkumiyet kararı verebilir. AİHM ilke ve kararlarına da tamamen aykırı olan, ceza hukukunda niyet okuma anlayışının, Yargıtay düzeyinde ifade bulması ülkemiz için tehlikeli bir gelişmedir."

Ne olmuştu?

Yargıtay Başsavcılığı geçen hafta hazırladığı tebliğnamede, yüksek mimar Mücella Yapıcı dışındaki sanıklara verilen cezaların onanmasını talep etti. Yapıcı, kendisinin diğer isimlerden ayrı tutulmasına "Benim hakkımda mahkûmiyetime yeterli, kesin ve inandırıcı delil yoksa, diğer sanıklar bakımından da yok demektir" sözleriyle tepki gösterdi.

14 Mayıs seçimlerinde milletvekili seçilen Can Atalay'ın yargılamasının durdurulması talebi için ret istendi. Atalay’ın mahkum edildiği suçun Anayasa’nın 14. Maddesinde sayılan istisnalar kapsamında kaldığı öne sürülerek, Anayasa’nın 83. Maddesindeki “yasama dokunulmazlığından faydalanmasının mümkün olmadığı” yönünde görüş bildirildi.