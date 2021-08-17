Katliamın 78 dakikalık kamera çözüm tutanağı: Başlarına tek tek ateş etmiş

Konya’da 30 Temmuz’da meydana gelen bu katliamda baba Yaşar ve anne İpek Dedeoğulları ile çocukları Serpil, Serap, Sibel, Metin ve Barış öldürüldü. Olaydan sonra katliam anına ilişkin sınırlı bir görüntü servis edildi. Bu görüntüde, bahçede kovalanan Altun’un sanki saldırıya uğramışçasına arkasından koşan aile bireylerine ateş ederken görülüyordu. Ancak görüntünün tamamı soruşturma dosyasına girdi ve gerçeğin bütünü açığa çıktı.

Halk TV'den İsmail Saymaz imzalı habere göre, 78 dakikalık güvenlik kamerası kaydının dökümü dava dosyasına girdi. Döküme göre katil Mehmet Altun, saat 18.20’de eve giriyor. Altun, aile bireylerini ilk önce silahla yaralıyor. Ardından yerde acıyla kıvranan Metin ve Barış Dedeoğulları kardeşleri tek tek başlarına ateş ederek öldürüyor. Altun, vurulmamak için kaçan Sibel Dedeoğulları’nın peşinden koşuyor. En son güvenlik kamerasında evden dumanların yükseldiği ve Altun’un araçla uzaklaştığı görülüyor.