Konya'daki katliam sonrası İlçe Emniyet Müdürü görevden alındı

Konya'nın Meram ilçesindeki ırkçı saldırıda Dedeoğlu ailesinden 7 kişinin öldürülmüş, adliyeye sevk edilen 14 kişiden 10'u tutuklanmıştı.

Meram İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Akbaba'nın da görevden alındığı öğrenildi. Haberi sosyal medya hesabından Dedeoğlu ailesinin avukatı Abdurahman Karabulut paylaştı.

Karabulut, "Beni olay yerine sokmamaya çalışan ve olayı farklı mecraya çekmekle beni suçlayan Konya Meram ilçe emniyet müdürü Mehmet Akbaba, Dal ailesi ve Dedeogulları ailesi katliamında ihmalinden dolayı görevinden alındı" diye yazdı.