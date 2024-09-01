Katliam yasasından cesaret alan caniler bu kez Kadıköy’de onlarca hayvanı zehirledi

İstanbul’un Kadıköy ilçesi Zühtüpaşa Mahallesi ve Kalamış Parkı civarına henüz kimliği belirlenmemiş kişi ya da kişilerce zehirli mamalar bırakılması sonucu çok sayıda sokak hayvanı katledildi.

Kadıköy’deki olay AKP-MHP’nin sokak hayvanlarının toplanılarak “ötanazi” adı altında öldürülmelerinin önünü açan katliam yasasının yürürlüğe girmesinden cesaret alan canilerce işlenen suçların son halkası niteliğinde.

Ankara Polatlı’da bir yavru köpeği dirgenle defalarca vurarak öldüren Murat Sefer Aksoy’un tutuklanmasından saatler sonra bu kez katliam haberi İstanbul Kadıköy’den geldi.

Kadıköy Sokak Hayvanları Forumu’ndan yapılan açıklamada 1 Eylül 2024 Pazar günü sabaha karşı kimliği henüz belirlenmemiş kişi ya da kişiler tarafından Kadıköy Zühtüpaşa Mahallesi Rüştiye Sokak ve Kalamış Parkı civarına bırakılan zehirli mamalar sebebiyle üç köpeğin ve çok sayıda kedinin zehirlenerek öldüğü belirtildi.

Delil toplama işlemleri sonrası detaylı temizleme yapıldı

Olay yeri yakınındaki kliniklerde yoğun bakımda tedavi altına alınan kedilerin yaşam mücadelesi verdiği bilgisi verilen açıklamada şöyle denildi:

“Yapılan ihbarlar sonrasında olay yerine gelen emniyet güçleri tarafından zehirlenmiş kedilerin bulunduğu yerlerdeki kamera görüntüleri toplanmış, görgü tanıklarının ifadeleri alınmıştır. Sabah saatlerinden itibaren başta Zühtüpaşa Mahallesi sakinleri olmak üzere Kadıköy Forumu üzerinden iletişimde olan pek çok hayvan hakları savunucusu vicdan sahibi Kadıköylü Kalamış Parkı, sahil şeridi, kayalıklar, marina ve çevre sokaklarda zehirlenmiş kedileri toplamakta ve kliniğe getirmektedir. Ayrıca tüm bu alandaki yiyecekler ve su kapları kaldırılmıştır. Delil toplama işlemleri tamamlandıktan sonra Kadıköy Belediyesi ekipleri tarafından geniş bir alanda detaylı yıkama ve temizleme işlemleri yapılmıştır.”

En az 27 kedi ve 3 köpek hayatını kaybetti

Katliam Yasası’nın meclisten geçmesiyle güç bulan memleketin dört bir yanındaki canilerin can almaya devam ettiği vurgulanan açıklamada “Tespit edebildiğimiz kadarıyla Kalamış Parkı ve çevresinde 27 kedi ve 3 köpek hayatını kaybetmiş, 12 kedinin tedavileri sürmektedir” denildi.

5199 Hayvan Koruma Kanunun 28/A maddesine göre evcil hayvanları öldürmenin suç olduğu ifade edilen açıklamada “Birlikte yaşadığımız dört ayaklı dostlarımızı katleden sorumlular hızla tespit edilmeli ve yargılanmalıdır” diye belirtildi.

Kalamış’ta yaşanan bu kıyımın takipçisi olacaklarını duyuran hayvan hakları savunucuları “Sokak hayvanlarının yaşam haklarını savunacağız. Katillerden hesap sorup, yeni katliamlara geçit vermeyeceğiz” ifadelerini kullandı.