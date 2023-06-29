Katliam yaşanan madende yeniden üretim izni istendi

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK), Bartın Amasra’da geçen yıl 43 madencinin hayatını kaybettiği maden ocağında, faciaya ilişkin yargılamayı yürüten mahkemeden yeniden üretim izni istedi. Faciaya ilişkin davanın görüldüğü Bartın Ağır Ceza Mahkemesi’ne üretim izni için yazı gönderen TTK, henüz delillerin toplanmadığı madende üretim yapılabileceğini ileri sürdü.

Delillerin olduğu bölüme müdahale edilmeyeceğini ileri süren TTK, “Belirttiğimiz gibi, kapalı olan barajlara hiçbir müdahalede bulunmadan, gerekli iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak mevzuata uygun şekilde faaliyetlerimizi yürütmek istediğimiz hususunda emir ve görüşlerinize arz ederiz” yazısını yazdı.

TTK’nin mahkemeye sunduğu yazıda, şu değerlendirmeler yapıldı:

“Müessesemize 8 Mayıs 2023 tarihinde gelen yazınızda ‘Müdürlüğünüz bünyesinde patlamanın meydana geldiği maden ocağında gereken güvenlik önlemleri alınarak, kamera ve gözlemci de bulundurularak her ayın 15’inde olacak şekilde gerekli ölçümlerin yapılıp maden ocağının keşfe hazır hale gelip gelmediği ve gaz değerleri hususunda mahkememize kapsamlı ve detaylı bir şekilde bilgi verilmesine karar verilmiş’ denilmektedir. Numune toplarının içine depolanan hava yerüstündeki cihazlar ile karbon monoksit, oksijen, metan, karbondioksit ve hidrojen sülfür olarak miktarlarına göre ölçülendirilmektedir. Bu kapsamda alınan numune sonuçlarının her ayın 15’inde mahkemeniz başkanlığına gönderilecektir.”

'Tespitlerin bağımsız bilirkişilerce yapılmasını istiyoruz'

TTK, üretimin nerede yapılacağına ilişkin planı da mahkemeye sundu ancak delillerin nasıl kaybolmayacağını ise açıklayamadı. Maden faciasına ilişkin yargılamada mağdur ailelerin avukatlarında Derviş Emre Aydın, TTK’nin bu izin talebine ilişkin dosyaya gönderilen planda patlama alanının dışında bir alanda üretim yapılacağının anlatıldığını ifade ederek şunları söyledi:

"Onların tarif ettiği şekliyle, patlama alanının dışında yeni bir kömür alanında çalışılacaktı. Buna ilişkin süreç devam ediyor. 2018’den bu yana yapılan modernizasyon zaten ihaleye çıkmıştı. Aspiratör kurulmamıştı. Temmuz ayında test ve kontrol aşamaları yapılacak. Bağımsız gözlemci olarak Maden Mühendisleri Odası’nın katılma talebi oldu. Böyle bir çalışma başlatılacaksa, bunun patlama alanını etkilemeyen bir noktada yapılması gerekiyor demiştik. Şimdi de önümüze gönderilen planda patlama alanının dışında bir bölge tarif ediliyor fakat yine tam olarak bunun doğrudan etki edip etmeyeceği, farklı şeyler de var. Orada bir aspiratör kurulduğunda barajlar üzerinde yapılacak basınç ile barajların sızdırmazlığını tartışmaya açabilir. Buna ilişkin tespitlerin bağımsız bilirkişilerce yapılmasını istiyoruz. Bir çalışma başlatılacaksa, bağımsız bir bilirkişi kontrolünde verilen kararla başlatılması gerektiği talebimiz oldu.” (ANKA)