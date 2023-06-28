Amasra maden faciası TTK’ye zarar ettirmiş!

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK), Amasra’da 14 Ekim 2022 tarihinde meydana gelen ve 43 kişinin yaşamını yitirmesine yol açan maden faciasının ardından hazırladığı yıllık faaliyet raporunu yayımladı.

BirGün’den Mustafa Bildircin’in haberine göre, 2022’de 1,9 milyar TL olarak gerçekleşen kurum zararının gerekçeleri arasında, “Amasra’da yaşanan elim kaza neticesinde üretimin kesintiye uğraması” gösterilirken 2019 yılında depreme dayanıksız olduğu tespit edilen Amasra Müessese Müdürlüğü Binası’nın yeniden inşasının, “Tasarruf Tedbirleri konulu Cumhurbaşkanlığı Genelgesi” gereği uygun görülmediği ortaya çıktı.

Faciadan neredeyse hiç söz edilmedi

Rapor, 43 madenciye mezar olan TTK Amasra Müessese Müdürlüğü’nde deprem tehlikesinin de yok sayıldığını ortaya koydu. 2019 yılında çatlamalar meydana gelen, mühendislerin incelemesi sonucunda, “taşıyıcı kolonları acilen güçlendirilmeli” dediği Amasra TTK Müessese Müdürlüğü Binası’nın, “tasarruf” gerekçesiyle yeniden inşasının sağlanamadığı öğrenildi.

TTK’nin raporunda, onlarca madencinin ölümüne yol açan faciadan neredeyse hiç söz edilmemesi de dikkati çekti. 2022 yılında 1 milyar 988 milyon 92 bin TL zarar ettiği ifade edilen kurumun zarar gerekçeleri arasında Amasra’daki maden faciası da sıralandı. Faciadan, “Amasra Müessesimizde yaşanan elim kaza” diye söz edilerek, “kaza” nedeniyle üretimin kesintiye uğramasından yakınıldı.

Güvenlik zafiyeti itiraf edildi

Raporda öte yandan, Türkiye’de çok sayıda ölümlü maden faciasının yaşanmasına karşın 2022 sonu itibarıyla iş güvenliğinin halen sorun olduğu da bildirildi. Raporun, “risk” bölümünde yeraltı çalışma koşullarının zorluğu kaydedilerek, “Jeolojik koşulların zorluğu ve klasik yöntemle emek yoğun çalışılması nedeniyle iş kazalarının oluşması…” ifadesi kullanıldı.

TTK bünyesinde 2022 yılında yaşanan ve yaralanmalar ya da ölümlerle sonuçlanan iş kazalarına yönelik istatistikler de paylaşıldı. Buna göre, 2022 yılında TTK’ye bağlı maden sahalarında toplam 3 bin 68 iş kazası meydana geldi. 2022’nin Nisan ayında bir, Ekim ayında ise 42 olmak üzere toplam 43 çalışan iş cinayetleri sonucu hayatını kaybetti.

'Kaza' nedeniyle montaj askıya alındı

Raporda dikkati çeken bir başka bölüm ise Amasra’daki maden faciasında yaşanan ölümleri artırdığı gerekçesiyle gündeme gelen Amasra Ana Nefeslik Aspiratör Modernizasyonu projesine yönelik bölüm oldu. Proje kapsamında anlaşılan firmanın Ekim ayı içinde montaj için beklendiği kaydedilerek, “Firma beklenirken 14 Ekim 2022 tarihinde yaşanan kaza nedeniyle montaj askıya alınmıştır” denildi.