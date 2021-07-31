Katliam sonrası ön otopsi sonucu belli oldu: '7 kişiye 19 kurşun, hepsinin başına sıkılmış'

Konya’da katledilen Dedeoğlu ailesinden 7 kişinin ön otopsi incelemesi tamamlandı.

Evrensel'den Meltem Akyol'un haberine göre, katledilen ailenin akrabası Erol Şan 7 kişiye toplamda 19 kurşun sıkıldığını söyledi.

Erol Şan, yaşanları şöyle aktardı:

"Dün akşam 6-7 sıralarında yaşandı. Kaç kişi olduklarını şu an bilemiyoruz. Kamera kayıtları alındı, kaç kişi olduklarını tahmin edemiyoruz. Toplamda 19 kurşun sıkılmış, kafalarına sıkılmış, durum çok acı. İnsanlar kavga dövüş eder ama gidip içerde bir aileyi yok etmek gerçekten çok vahimdir acıdır. Çok büyük bir acı çekiyoruz.

Barış ve Yaşar abi ile avukatın yanındaydık saat 5 buçuk civarında avukatın yanından ayrılıp eve gidiyorlar. Bunlar eve girdikten sonra katliam gerçekleşti. Benim tahminim takip edildiler. Kamerada tespit edilmiş, içeriyi giriyor, Yaşar abi ile tokalaşıyor. Daha sonra geliyor arabanın içerisinde bir bidon benzin sol eline alıyor. Silahı da gömleğinin altına koyarak Yaşar abiye 5 kurşun saydırıyor. İlk kurşun Yaşar abiye. Sonra diğer çocuklara sıkmış. Hepsinin mutlaka başına sıkmış"