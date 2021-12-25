Katledilen bisikletli Umut için Avrupa Parlamentosu'nda soru önergesi

Yunanistan Komünist Partisi'nden (KKE) Avrupa Parlamentosu milletvekili Kostas Papadakis, verdiği soru önergesiyle Umut Gündüz davasında adalet talebini hatırlattı. Papadakis çoğu durumda ölüme neden olan sarhoş ve dikkatsiz sürücüleri cezasız bırakan benzer olaylar için AB ve üçüncü ülkelerde halen yürürlükte olan cezaların yasal çerçevesinin güçlendirilmesi ihtiyacına dikkat çekti.

Papadakis, bisikletlilerin karıştığı ölümcül trafik kazalarında 2010 ile 2018 arasında hayatını kaybeden toplam bisikletli sayısının 19 bin 450'ye ulaştığını belirtirken şunları söyledi:

"Bazı Üye Devletlerde, milyon nüfus başına oran özellikle yüksektir (Polonya, Macaristan, Hırvatistan, Romanya) ve AB ortalamasının üzerindedir (İtalya, Almanya, vb.). Yunanistan örneğinde bile, oran endişe verici çünkü gerçekte diğer ülkelere kıyasla bu kadar yaygın bir bisiklet kullanımı yok. Bu durum, öncelikle, dikkatsiz, sarhoş sürücülerin neden olduğu trafik kazalarının ve çoğu durumda, geniş bir bisiklet şeridi ağıyla birlikte güvenli, modern ve yeterince aydınlatılmış bir yol ağının bulunmamasının sonucudur."

'Durumun çok endişe verici olduğunun altını çiziyoruz'

Öte yandan Türkiye gibi diğer AB üyesi olmayan ülkelerde de durumun benzer olduğuna işaret eden Papadakis, "Bir yılı aşkın süre önce, bisiklet sürerken sarhoş bir otomobil sürücüsünün çarpması sonucu yaşamını yitiren Umut Gündüz adlı gencin davası Türkiye'de kamuoyu tarafından biliniyor" dedi.

Genç bisikletçiye çarpıp kaçan sarhoş sürücünün, sözde “uzun tutukluluk süresi” gerekçesiyle 4 ay gibi kısa bir süre sonra serbest bırakıldığını hatırlatan Papadakis, katilin adli kontrol şartlarını bile yerine getirmediğine dikkat çekti. Papadakis, "Umut'un ailesi ve kitle örgütleri çeşitli eylemler düzenleyerek adalet talep etmekte ve sürekli polisin tehdit ve kovuşturmalarına maruz kalmaktadır. Duruşmanın gecikmesi ve aileye yönelik saldırgan tutum, Umut'un komünist ve Türkiye Komünist Partisi (TKP) üyesi olmasından da kaynaklanıyor" dedi.

Komünist vekil, "Genel olarak, durumun çok endişe verici olduğunun altını çiziyoruz. Türkiye'de 200'den fazla aile benzer sorunlarla karşı karşıya; durumu protesto ediyor ve önlem alınmasını, sorumluların hesap vermelerini ve cezalandırılmalarını talep ediyoruz" dedi.

Öte yandan Papadakis, soru önergesinde Avrupa Komisyonu'nun olay hakkında şu alanlarda tutumunu bildirmesini istedi:

Umut Gündüz davasında adalet talebine ve çoğu durumda ölüme neden olan sarhoş ve dikkatsiz sürücüleri cezasız bırakan bu tür olaylar için AB ve üçüncü ülkelerde halen yürürlükte olan cezaların yasal çerçevesinin güçlendirilmesi ihtiyacı.

Hem AB'de hem de üçüncü ülkelerde halkın cebinden “yeşil yatırımlar” adına inşaat gruplarına milyarlar harcanırken, geniş bir bisiklet yolu ağı ile birlikte güvenli, modern ve yeterince aydınlatılmış bir yol ağının halen oluşturulmamış olması hususu.

19 yaşındaki lisanslı bisiklet sporcusu Umut Gündüz, 15 Temmuz 2020 tarihinde, antrenman sonrası bisikletiyle evine giderken trafik kurallarını ihlal eden alkollü bir sürücünün arkadan çarpıp kaçması sonucu yaşamını yitirmişti.

Ailesi Umut'un ölümünün bir "kaza"dan ibaret olmadığını belirtirken, katilin serbest bırakılması sonrası adalet mücadelesine başlamıştı.

Umut Gündüz cinayetinin 2. duruşması 7 Aralık günü Ankara Adalet Sarayı’nda görülmüş, yine bir karar çıkmazken dava ertelenmişti.