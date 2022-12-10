Katar'dan rüşvet skandalı ITUC'a sıçradı: İşçi ölümlerine sessiz kalsınlar diye mi?

Belçika'da yürütülen rüşvet soruşturması sonucunda Avrupa Parlamentosu içinde (AP) Katar'dan rüşvet almakla suçlanan AP Başkan Yardımcısı Eva Kaili gözaltına alınmıştı. Yunan vekil Eva Kaili'nin evinde büyük miktarda nakit para bulunurken, suç ortağı olduğunu belirtilen isimler arasında Uluslarararası Sendikalar Konfederasyonu (ITUC) Genel Sekreteri Luca Visentini dikkat çekti.

Eski Avrupa İşçi Sendikaları Konfederasyonu başkanı ve ITUC'un şu anki Genel Sekreteri Luca Visentini de yolsuzluk skandalı nedeniyle tutuklandı.

Kaili, Visentini ve iki tane daha suç ortağının tutuklandığı soruşturmada savcılık Katar'dan açıkça bahsetmiyor, ancak Belçika basınından "Le Soir" ve "Knack" tarafından alıntılanan birkaç kaynak, Doha'nın soruşturmanın merkezinde olduğunu belirtiyor. 4 kişinin de evlerinde yapılan aramalar sonucu "çantalarca nakit para" bulunduğu belirtiliyor.

Uluslarararası Sendikalar Konfederasyonu'nun (ITUC) Genel Sekreterliği görevini yeni devralan Luca Viscentini'nin 2022 Katar Dünya Kupası sırasında rüşvet almasıysa akıllara Doha'daki stad inşaası sırasında meydana gelen toplu işçi ölümleri ve insanlık dışı çalışma koşullarını getirdi. Luca Viscentini'nin Katar'daki işçi katliamına sessiz kalması karşılığında rüşvet almış olma ihtimaliyse kuvvetli.

Katar'daki stadyum inşaatı sırasında geçtiğimiz yıl 6 bin 500'ün üzerinde işçinin iş cinayetine kurban gittiği ortaya çıkmıştı.

İşçi sendikalarından 'sarı sendikacıya' tepki

ITUC Genel Sekreteri'nin Katar'dan rüşvet alanlar arasında olduğunun ortaya çıkması üzerine sendikalardan da tepki geldi.

Yunanistan'daki en etkin işçi sendikaları konfederasyonu PAME, Viscentini'ye ilişkin "İkiyüzlülük? Yalanlar? Yolsuzluk? Patronların hizmetindeki sarı sendikalar bunları yapıyor!" dedi.

PAME, "İşçilerin sendikaları için mücadele ediyoruz, patronların değil!" ifadelerini kullandı.

PAME, sosyal medya üzerinden yayınladığı mesajında şöyle dedi:

"CIA onlarca yıldır ITUC liderlerine ABD politikalarını desteklemeleri için para ödüyordu. Bugün ITUC ve Avrupa İşçi Sendikaları Konfederasyonu liderleri daha 'demokratik' Orta Doğu ülkelerinden de “bağış” kabul ediyor gibi görünüyorlar ve buna lobicilik diyorlar."