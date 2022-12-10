Soruşturma altındaki AP Başkan Yardımcısı'nın evinde çantalarca para bulundu

Belçika basınında çıkan haberlere göre, Avrupa Parlamentosu'nda (AP) Katar'ın şüpheli rüşvet verme olayını soruşturan polis, Yunan vekil ve AP Başkan Yardımcısı Eva Kaili'nin evinde büyük miktarda nakit para buldu.

L'Echo'nun haberine göre Belçika federal savcılığı müfettişlerin bir Körfez devletinin Avrupa Parlamentosu ile bağlantılı kişilere para ödeyerek veya hediyeler sunarak kararları etkilemeye çalıştığından şüphelendiklerini söyledi.

Wall Street Journal'ın haberine göre Kaili, iddia edilen yolsuzluk olayıyla bağlantılı olarak dört kişiyle birlikte tutuklandı.

Yunanistan'daki muhalefet partilerinden PASOK üyesi olan AP'nin 14 başkan yardımcısından biri olan Kaili, yolsuzluk soruşturmalarının ortaya çıkması üzerine partiden ihraç edildi.

Belçika Federal Savcılığı gün içerisinde 16 eve baskın yaptı.