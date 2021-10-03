Katar'da ilk kez parlamento seçimleri yapıldı

Katar'da dün ülke tarihinin ilk parlamento seçimleri gerçekleşti. Katarlılar, Şura Konseyi adlı parlamentonun 3'te 2'sine girecek adaylar için oy kullandı.

Katar İçişleri Bakanlığı, 45 koltuklu parlamentonun 30 koltuğu için yapılan seçimlere katılım oranını yüzde 63,5 olarak açıkladı. Kalan 15 koltuğa sahip olacak meclis üyeleriyse, Katar Emiri tarafından belirlenecek.

Yasamanın yanı sıra genel devlet politikalarını ve bütçeleri onaylama yetkisi bulunan Şura Konseyi, savunma, güvenlik, ekonomi ve yatırım politikaları konusunda söz sahibi değil.