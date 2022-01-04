Beşiktaş'ta bir futbolcu ve bir teknik ekip çalışanının Covid-19 testi pozitif çıktı.
Beşiktaş'tan yapılan açıklama şu şekilde;
Haber Merkezi
Nevzat Evrim Önal
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
İsmail Sarp Aykurt
Katar'da bulunan Beşiktaş'tan koronavirüs açıklaması
Beşiktaş, bir futbolcu ve bir teknik ekip çalışanının koronavirüs testlerinin pozitif çıktığını açıkladı.
Haber Merkezi
Beşiktaş'ta bir futbolcu ve bir teknik ekip çalışanının Covid-19 testi pozitif çıktı.
Beşiktaş'tan yapılan açıklama şu şekilde;