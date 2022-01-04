Galatasaray iki futbolcusunun daha koronavirüse yakalandığını açıkladı

Galatasaray Van Aanholt'un ardından iki futbolcusunun daha koronavirüse yakalandığını duyurdu.

Haber Merkezi

Galatasaray kulübü, iki futbolcunun Covid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Salgına yakalanan futbolcuların Fatih Öztürk ile Alpaslan Öztürk olduğu duyuruldu.

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Galatasaraylı futbolcu koronavirüse yakalandı, Türkiye'ye dönemedi

 