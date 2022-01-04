Galatasaray kulübü, iki futbolcunun Covid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.
Salgına yakalanan futbolcuların Fatih Öztürk ile Alpaslan Öztürk olduğu duyuruldu.
Nevzat Evrim Önal
Haber Merkezi
Haber Merkezi
İsmail Sarp Aykurt
Haber Merkezi
Galatasaray iki futbolcusunun daha koronavirüse yakalandığını açıkladı
Galatasaray Van Aanholt'un ardından iki futbolcusunun daha koronavirüse yakalandığını duyurdu.
Haber Merkezi
Galatasaray kulübü, iki futbolcunun Covid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.
Salgına yakalanan futbolcuların Fatih Öztürk ile Alpaslan Öztürk olduğu duyuruldu.