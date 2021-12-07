Katar'a satılacak yerler tek tek anlatıldı: İstanbul Conrad Otel'de görüşüldü iddiası

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye – Katar Yüksek Stratejik Komite 7. Toplantısı’na katılmak üzere geldiği Doha’da Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile ikili görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin ardından iki ülke arasında 12, toplamda 15 anlaşma imzalandı.

Gazeteci Barış Yarkadaş, Katar’la yapılan anlaşmalara ilişkin önemli bir iddia ortaya attı.

Twitter hesabından bir paylaşımda bulunan Yarkadaş, İstanbul’da bir otelde düzenlenen toplantıda Katarlı kamu ve özel sektör temsilcilerine Türkiye’de satılabilecek mal varlıklarının gösterildiği bir brifing verildiğini öne sürdü.

Barış Yarkadaş, paylaşımında “İstanbul Conrad Otel’de Katar’dan gelen kamu ve özel sektör temsilcilerine Türkiye’de satılabilecek mal varlıklarını gösteren bir brifing verildi bugün. Toplantı 4 saat sürdü. Toplantının sponsoru ise THY… AKP hükümetinin görevlendirdiği yetkililer mallarımızı tek tek anlattı” ifadelerini kullandı.