BAE ve Türk yetkililer ‘savunma müzakereleri’ için buluştu: 'Görüşmede ASELSAN da var'

Birleşik Arap Emirlikleri yetkililerinin, pazartesi günü Ankara'da ASELSAN dahil olmak üzere Türk savunma sanayi şirketleriyle görüşmeler yaptığı belirtildi.

İsmi verilmeyen bir Türk yetkiliye göre, Birleşik Arap Emirlikleri hükümet yetkililerinden oluşan bir heyet, Türkiye'nin savunma sanayileriyle olası iş birliğini görüşmek üzere Ankara'da bulunuyor.

Bloomberg’te yer alan habere göre, söz konusu ziyaretin, BAE veliaht prensi Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan'ın Ankara’yı ziyaret etmesinden ve yetkililerin Türkiye'deki BAE yatırımlarını desteklemek için 10 milyar dolarlık bir fon açıklamasından iki haftadan kısa bir süre sonra gerçekleştiği ve BAE heyetinin Türk insansız hava aracı (İHA) üreticileri ile de buluştuğu öğrenildi.

Öte yandan BAE’den gelen savunma heyetinin dün Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığında, Türk yetkililerle bir araya geldiği ve burada düzenlenen toplantıya ASELSAN dâhil olmak üzere Türk savunma sanayii şirketlerinin yetkilileri de katıldığı bildirildi.

Bilindiği üzere, Şeyh Muhammed'in geçen ay yaptığı ziyaret sırasında, Abu Dabi'nin egemen servet fonu ADQ, Türkiye Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ile enerji, petrokimya, teknoloji, ulaşım, altyapı, sağlık, finansal hizmetler, gıda ve tarımı içeren olası yatırımlar konusunda bir iş birliği anlaşması imzalamıştı.

BAE ile olası bir savunma iş birliği görüşmesi öncesinde ise Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, bir açıklama yapmış ve “Kriz döneminde dahi savunma sanayinde ilişkilerimizin devam ettiğini gösteren rakamlar var. Türkiye’nin savunma sanayinde geldiği konum ve BAE’nin ilgisini çektiğini biliyoruz. İlişkilerin yoluna girdiğinde bu temasların daha iyi olacağını belirtmek isterim” ifadelerini kullanmıştı.

Daha önce ortaya çıkan haberlerde, BAE’nin ASELSAN’ın hisselerine ortak olmak istediği öne sürülmüş ve BAE Veliaht Prensinin Türk Lirası’nın yaşadığı değer kaybından faydalanmak istediği belirtilmişti.