Fransa BAE'ye 17 milyar avroluk savaş uçağı satıyor

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) bugün 80 Rafale savaş uçağı ve 12 askeri helikopter siparişi verdi. Fransa'yla imzalanan anlaşma sonucunda BAE 17 milyar avro verecek.

Bu Fransız savaş uçağının şimdiye kadarki en büyük ihracatı oldu. Reuters'ın aktardığı üzere Fransa Silahlı Kuvvetleri Bakanı Florence Parly yaptığı açıklamada, "Bu sözleşme tarihidir" dedi.

Satışın ardından Rafale'nin üreticisi Dassault Aviation SA'nın hisseleri yüzde 9'dan fazla yükseldi.

Fransız ordusu dışında Dassault yapımı Rafale'nin en büyük toplu alımı ve bu yıl Yunanistan, Mısır ve Hırvatistan'daki satışlarla mümkün oldu. Abu Dabi ayrıca 12 Caracal helikopteri sipariş etti.

BAE'nin hali hazrıda Yemen'e karşı sürdürdüğü askeri işgal devam ediyor. 2015'te Suudilerle birlikte BAE, 21. yüz yılın en büyük insani krizine yol açan savaşı başlatmıştı. Yemen kuvvetleri işgale karşı direnişlerini sürdürürken cepheden son haberlerse işgal güçlerinin alan kaybettiği yönünde.