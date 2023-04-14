Katar: Suriye'nin Arap Ligi'ne dönüşü spekülasyon

Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ülkesinin Suriye konusunda tutumunun değişmediğini söyledi, Suriye'nin Arap Birliği'ne yeniden davet edileceği yönündeki haberleri "spekülasyon" diye niteledi.

Bugün Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde bir araya gelecek olan 9 Arap ülkesinin dışişleri bakanlarının gündeminde Suriye konusu olacak. Diplomatlara göre toplantıda Suriye'nin Arap Ligi'ne dönüşü ve Mayıs'taki zirveye davet edilmesi ele alınacak.

Ancak toplantıya katılacak olan Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Al Sani, Katar televizyonuna verdiği mülakatta Suriye'nin Arap Ligi'ne dönüşüne ilişkin masada hiçbir önerinin olmadığını öne sürdü.

Al Sani "Suriye'nin Arap Ligi'ne (dönüşü) hakkındaki her şey spekülasyondan ibaret, karar Suriye halkına bağlı" dedi.

Katar açısından Suriye'nin üyeliğinin askıya alınmasının nedenlerinin halen geçerli olduğunu kaydeden Al Sani "Savaş durdu ancak Suriye halkı halen yerinden olmuş durumda" diye konuştu.

Al Sani "Siyasi çözüm olmadan bir adım atmayız, her ülkenin kendi karar ve egemenlik hakkı var" ifadelerini kullandı.

Suriye Dışişleri Bakanı'ndan Suudi Arabistan'a ziyaret

Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) üyesi ülkeler Bahreyn, Kuveyt, Umman, Katar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne ek olarak Mısır, Irak ve Ürdün'den dışişleri bakanları ve üst düzey diplomatlar bugün Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde toplanacak.

Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad da Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Faysal bin Farhan'ın davetlisi olarak Çarşamba günü Cidde'ye gitti.