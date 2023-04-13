Suriye ve Suudi Arabistan arasında normalleşme adımları: Savaştan bu yana ilk kez

Suriye ile Suudi Arabistan arasında iki ülke ilişkilerini normalleştirmek üzere yıllar sonra ilk adım atıldı ve Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Mikdat, Cidde’yi ziyaret etti.

Suriye ve Suudi Arabistan tarafından yapılan ortak açıklamada, görüşmelerde Suriye'nin Arap dünyasındaki diplomatik izolasyonunu sona erdirmek üzere çalışıldığı belirtildi. Açıklamada iki ülke arasındaki konsolosluk hizmetleri ile uçuşların yeniden başlatılması için adımlar atılacağı kaydedildi.

Riyad, Esad karşıtı tutumundan geri adım attı

Suriye Dışişleri Bakanı Mikdat’ın Cidde ziyareti, Şam yönetiminin on yılı aşkın zamandır Suudi Arabistan’a gerçekleştirdiği ilk üst düzey diplomatik ziyaret olarak kayıtlara geçti.

Suudi Arabistan, Suriye'yi hedef alan saldırıların başlamasının ardından Şam ile bağlarını koparmış ve Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’ı devirmeye çalışan çeteleri desteklemişti. Bu dönemin ardından da Suriye, Arap Birliği’nden çıkarılmıştı.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan’ın 18 Şubat’ta Münih Güvenlik Konferansı’nda Suriye’yi tecrit etmenin sonuç getirmediğini söylemesi, Riyad'ın yaklaşımındaki önemli bir kırılma olarak yorumlanmıştı. 6 Şubat’ta yaşanan depremler de iki ülke arasındaki normalleşme sürecine hız kazandırdı. İki ülke dışişleri bakanı, uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele etmek ve Suriye'nin Arap Birliği’ne dönüşünü kolaylaştırmak için işbirliği yapma konusunda anlaştı.

Orta Doğu ülkelerinin Suriye'yle normalleşme görüşmeleri sürüyor

Suudi Arabistan ile Suriye ilişkilerinin yeniden başlaması, Arap devletlerinin Beşar Esad ile ilişkileri normalleştirme hamlelerindeki önemli bir gelişme olarak görülüyor. Nitekim Suriye Dışişleri Bakanı Mikdat, geçen haftalarda on yıldan uzun süredir Mısır ve Ürdün’e de ilk diplomatik ziyaretlerini gerçekleştirdi.

Mikdat’ın Cidde ziyaretin ardından yapılan ortak açıklamada, her iki taraf da Suriye’nin toprakları üzerindeki kendi kontrolünü sağlama ve "silahlı milislerin varlığına son verme" gereği konusunda anlaştı.

İran heyeti Suriyelilerle aynı gün Riyad'da

AFP’nin İran devlet medyasından aktardığı habere göre aynı saatlerde İranlı diplomatik bir heyet de Riyad’ı ziyaret etti.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasser Kanani, “İran heyeti, Riyad'daki büyükelçilik ve Cidde başkonsolosluğunun yeniden açılması için gerekli adımları atacak” dedi.

Riyad merkezli Arap bir diplomat AFP'ye yaptığı değerlendirmede, “İranlılar ile Suriyeliler aynı gün Suudi Arabistan'da. Bu çılgınca ve birkaç ay önce düşünülemezdi” dedi.

Suriye'nin Arap Birliği'ne geri dönmesi bekleniyor

Reuters'a bilgi veren bazı kaynakların aktardığına göre, Suudi Arabistan’ın 19 Mayıs'ta Riyad'ta yapılması planlanan Arap Birliği zirvesine, Esad'ı da davet etmeyi planlıyor.

Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad’ın Suudi Arabistan ziyareti sonunda yapılan ortak basın açıklamasında, ”Suudi Arabistan Krallığının, Arap milletimizin meselelerine hizmet eden, ülkelerinin ve halklarının menfaatlerini gözeten her şeye gösterdiği hassasiyet ve ilgi çerçevesinde ve Prens Faysal bin Farhan Al Suud Hazretlerinin davetine cevaben, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad bugün Suudi Arabistan’ı ziyaret etti” ifadeler kullanıldı.

Açıklamada, ”İki taraf arasında, Suriye’nin birliğini, istikrarını, Arap kimliğini ve toprak bütünlüğünü Suriye halkının yararına olacak şekilde koruyan siyasi bir çözüme ulaşmak için sarf edilen çabaların ele alındığı bir görüşme oturumu düzenlendi” ifadelere de yer verildi.

Tunus ile karşılıklı büyükelçilik açılışları

Suriye ve Tunus bugün yaptıkları ortak açıklamada, Tunus Cumhurbaşkanı Kayis Said’in Şam’daki ülkesine büyükelçi atama girişimine yanıt olarak Suriye’nin Tunus’taki büyükelçiliğini yeniden açmaya ve başına bir büyükelçi atamaya karar verdiğini ilan etti.

SANA’nın aktardığı açıklamada, “Tunus Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Kayis Said’in Suriye Arap Cumhuriyeti’ne büyükelçi atama girişimine yanıt olarak, Suriye hükümeti bu atamayı derhal onayladığını duyurdu ve Tunus’taki Suriye büyükelçiliğini yeniden açmaya ve başına bir büyükelçi atamaya karar verdi” denildi.

Açıklamada, ”Suriye-Tunus ilişkilerini normal seyrine döndürmek her iki tarafın da çıkarına, Suriye ile Tunus’u birleştiren köklü kardeşlik bağlarını güçlendirmek ve aralarındaki dayanışma ve sinerji değerlerini onurlandırmak amacıyla iki ülke dışişleri bakanları arasında istişare ve koordinasyon devam ediyor” ifadeler kullanıldı.

Tunus, Suriye'de savaşının başlamasının ardından Suriye ile diplomatik ilişkilerini kesmişti. Eski Tunus Cumhurbaşkanı Munsif el-Merzuki, 2012'de Suriye'nin Tunus Büyükelçisi'nin sınır dışı edilmesi kararı almıştı. Tunus, 2017'de Suriye ile sınırlı diplomatik temsile geri dönmüş ve 2018'in sonunda da iki ülke arasındaki hava trafiği yeniden başlamıştı.

Türkiye'nin Suriye ile görüşmesi için tarih verildi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye, Rusya, İran ve Suriye arasında dışişleri bakanları düzeyindeki toplantının "Mayıs başı gibi bir dönemde" gerçekleşmesini beklediklerini açıklamıştı.