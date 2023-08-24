Katar ortaklı BMC'ye 'dış ticaret sermaye şirketi' statüsü

Ticaret Bakanlığı, bir şirkete daha "dış ticaret sermaye şirketi" statüsü verdi.

Bakanlığın, Dış Ticaret Sermaye Şirketlerine İlişkin Karar Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kararla bu yıl "dış ticaret sermaye şirketi" statüsü verilen toplam 83 şirkete BMC Otomotiv Sanayi ve Ticaret AŞ de eklendi.

Böylece, dış ticaret sermaye şirketi statüsü verilen şirket sayısı 84'e çıktı.

Dış ticaret sermaye şirketi statüsü verilen şirketler, ihracatçılara verilen devlet yardımlarından öncelikli olarak faydalanıyor.

BMC Otomotiv 2014'te Ethem Sancak tarafından TMSF'den satın alınmış, daha sonra yüzde 49,9 hissesi Katarlılara satılmıştı. Sancak daha sonra, elinde kalan hisselerin yüzde 25,1'ini Talip Öztürk'e satmıştı. 2021'de ise Sancak ve Öztürk ailelerinin toplam 50,1’lik hissesi Tosyalı Holding’e geçmişti.