Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan 'Körfez' açıklaması: 'İhracatçılarımızı rahatlatacak'

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Körfez ülkelerine yaptığı ziyareti değerlendirdi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, kabine toplantısı sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yılmaz, başka Körfez ülkelerine de ziyaret yapılabileceğini söyledi.

Yılmaz şöyle konuştu:

"Başka ziyaretler de olabilir tabi. Körfezden cidden iyi neticeler çıktı. Alt yapısı hazırlanmış belli bir olgunluğa getirilmiş konular Sayın Cumhurbaşkanımızın ziyareti ile birlikte sonuca ulaşmış oldu. Dolayısıyla aynı anlayışla başka ülkeler de olabilir tabi."