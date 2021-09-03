Katar: Havalimanını mümkün olduğunca çabuk açmak için Taliban'la çalışıyoruz

Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdulrahman el Tani, Kabil Havalimanı'nın tekrar kullanılır hale getirilmesi için "Çok sıkı çalışıyoruz (ve) mümkün olan en kısa sürede çalıştırabileceğimizden umutluyuz" dedi.

Şeyh Muhammed, günün erken saatlerinde Afganistan'dan tahliye edilen mülteciler için konutları ziyaret eden İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab ile düzenlediği ortak basın toplantısında konuştu.

Şeyh Muhammed, "Umarım önümüzdeki birkaç gün içinde iyi haberler duyacağız" diye ekledi.

Doha'da düzenlediği basın toplantısında, "Taliban'ın Afganistan halkı için güvenli geçiş ve hareket özgürlüğü sağlama konusundaki kararlılığını göstermesi çok önemli" diyen Bakan, cihatçı örgütü Afganların ülkeyi terk etmesine izin vermeye çağırdığını söyledi.

Salı günü ABD birliklerinin geri çekilmesiyle sona eren izdihamlara sahne olan havalimanı, altyapısının büyük bir kısmı tahrip olmuş veya bozulmuş durumda. Katarlı bir teknik ekip, tahliyelerden bu yana oraya inen ilk uçakla havaalanının yeniden açılmasını görüşmek üzere Çarşamba günü Kabil'e uçtu.

123 binden fazla yabancı uyruklu ve Afgan, hava yoluyla ülkeden kaçtı, ancak ABD ve müttefiklerinin geride bıraktığı bir sürü insan umutsuzca ülkeden ayrılmak istiyor.

İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab'sa gazetecilere verdiği demeçte, "Birleşik Krallık'ın Afganistan'a olan bağlılığımız devam ediyor. Yeni gerçekliğe uyum sağlamamız gerekiyor" dedi.

Raab, bölgesel liderlerle konuşacağını da sözlerine ekleyerek, "Acil önceliğimiz, kalan İngiliz vatandaşlarının ve ayrıca Birleşik Krallık için çalışan Afganların ve en fazla risk altında olabilecek diğerlerinin güvenli geçişini sağlamak" dedi.

İngiltere, Afganistan Büyükelçiliğini Kabil'den Katar'ın başkenti Doha'ya taşıdı.