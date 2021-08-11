Kastamonu'nda HES barajının patladığı iddia edildi, valilik yalanladı

Kastamonu'da etkili olan sağanak yağışların Bozkurt ilçesinden geçen Ezine Çayı üzerindeki HES barajının patlamasına sebep olduğu iddia edildi. Bölgede taşan sel suları bölgedeki evlerin ikinci katlarına kadar su altında kalmasına sebep oldu. İlk belirlemelere göre Kazım T. adlı bir kişinin öldüğü bölgede elektrik hatlarında, internet ve iletişim hatlarının tümünde de kesilmeler meydana geldi.

Sel sularının vurduğu ilçeye ulaşım sağlayan yolların kapandığı, mahsur kalanların kurtarılması için ise çalışmaların sürdüğü öğrenildi. Jandarma ekiplerinin ilçeye giren yolları kapatarak geçişleri engellediği öğrenildi.

Türk Tarih Meydanı Meydan Cafe'de 8 kişinin mahsur kaldığı belirtiliyor.

Videolar Orhan Maraz (@MarazOrhanmaraz) adlı Twitter kullanıcısının hesabından alınmıştır.

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde Ezine Deresi'nin hemen yanında olan Yücetürk benzin istasyonunun sular altında kalışı görülüyor. https://t.co/cZMVSs1AA1 pic.twitter.com/MnZtcAHZy8 — soL Haber (@solhaberportali) August 11, 2021

Valilikten 'HES patlamadı, su taşkını oldu' açıklaması

Kastamonu Valiliği ise bir açıklama yaparak HES barajının patladığına ilişkin haberlerin "doğru olmadığını" savundu.

Valilikten yapılan açıklamada "Bozkurt ilçemizde aşırı yağışlar nedeniyle ilçedeki HES'in patladığı yönünde sosyal medyada bir takım yanlış bilgiler yer almaktadır. Bu haber doğru olmayıp aşırı yağışa bağlı su taşkınları yaşanmakta ve tüm birimlerimizle müdahale edilmektedir" denildi.