Karadeniz'de 4 ilde sel: Bartın'da bir kişi kayıp, Ayancık'ta hastane tahliye ediliyor

Karadeniz'de birçok ilde etkili olan sağanak yağış sel, heyelan ve su baskınlarına yol açtı.

Bartın'da evi yıkılan bir kadın sel sularına kapılarak kayboldu, bir kişininse kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdiği açıklandı. Sinop'un Ayancık ilçesinde dere taştı, sel nedeniyle Ayancık Devlet Hastanesi'ndeki hastalar tahliye ediliyor.

Bartın'ın Ulus ilçesinde sel nedeniyle bazı bölgelerde köprüler yıkıldı, yollar hasar gördü. Heyelan nedeniyle Bartın-Karabük yolu ulaşıma kapandı. Kalp krizi geçiren bir kişi yaşamını yitirdi, sele kapılan bir kişi aranıyor.

Ulus ilçesine bağlı Kumluca ve Abdipaşa beldesinde etkili olan sağanak nedeniyle heyelanlar meydana geldi. Bartın-Karabük karayolunun Yenihan mevkiiinde oluşan heyelan nedeniyle yol ulaşıma kapandı.

Samsun ve Sinop’ta da akşam saatlerinde aralıklarla devam eden sağanak, sabah şiddetini artırdı. Sinop’un Ayancık ilçesinde bulunan dere taştı, bazı mahallelerde vatandaşlar evlerinde mahsur kaldı. Birçok araç ise sel sularına kapıldı.

Ayancık Belediye Başkanı Hayrettin Kaya, “Zaviye Çayı, Aşağı köy, sanayi bölgesi ve pazar yerinde mahsur kalan vatandaşlarımız var” dedi.

Kastamonu'nun Küre ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle iki otomobil toprak altında kaldı.

Vali Güner: İki köye ulaşamıyoruz

TRT Haber'e konuşan Bartın Valisi Sinan Güner, köprülerin yıkılması nedeniyle iki köye ulaşılamadığını söyledi.

Güner "Ulus ilçesine bağlı Abdipaşa ve civar köylerde aniden bastıran aşırı yağışlar sebebiyle köprülerin yıkıldığı, yolların heyelan sebebiyle kapandığı yönünde ihbarlar geldi. Bizler de hemen müdahale ettik. Suya kapılan araçlar vardı, o araçlardaki vatandaşlarımızı kurtardık. Tahliye edilmesi gereken köyleri tahliye ettik. Şu anda iki köye ulaşamıyoruz. Köylere köprüyle ulaşım sağlandığı için köprüler yıkılmış durumda. Her türlü imkanı kullanarak, yeni yollar yaparak bu iki köye ulaşmaya çalışıyoruz. Onun dışında bir sorunumuz kalmadı. Bir can kaybı ihbarı var fakat henüz bölgeye ulaşamadığımız için bunu doğrulayamıyoruz. Bir vatandaşımız kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti, bir vatandaşımız kayıp. 80 yaşında bir kadın, evinin yıkılması sonucu sele kapılarak kayboldu. Arama çalışmaları sürüyor" dedi.

Sinop Ayancık'ta sel

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Bartın'ın Kumluca Beldesi'nde ve Sinop'un Ayancık ilçesinde aşırı yağışlar nedeniyle meydana gelen sel olaylarında gerekli müdahalelerin yapıldığını bildirdi. Bartın'da şiddetli yağış sel ve heyelana neden oldu Sinop'ta sağanak su baskınlarına neden oldu Çataklı, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Bartın'ın Kumluca Beldesi ve çevresinde aşırı yağışlar nedeniyle sel ve heyelanların meydana geldiğini, bir vatandaşın da kaybolduğunu hatırlattı. Sinop'un Ayancık ilçesinde de aşırı yağışların sele dönüştüğünü ve bazı binaları su bastığını belirten Çataklı, "Valilerimiz başkanlığında gerekli müdahaleler yapılmaktadır. Arama kurtarma çalışmaları için çevre illerden de takviye ekipler sevk edilmiştir. Gelişmeleri AFAD'dan takip ediyoruz. Geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.

Sinop-Ayancık yolu sel nedeniyle kapalı

Sinop-İnebolu yolunun Ayancık'a yakın bir noktasında Jandarma ve AFAD, araçları geri yolluyor. Araçlar yolun kapalı olması nedeniyle 50 kilometrelik yolu geri dönmek zorunda kaldı.

Ayancık'ta hastane tahliye ediliyor

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan açıklamada "SAKOM'dan alınan bilgiye göre, Sinop Ayancık Devlet Hastanesi tahliye edilmektedir" denildi. Bartın'da sel sularına kapılan bir yurttaşı arama çalışmalarının sürdüğü belirtilen açıklamada Karabük - Bartın yolu Bahçecik mevkiinde bir köprüde meydana gelen göçükte yaralanan 13 kişiden 8’inin tedavisine devam edildiği ifade edildi.

13 yaralıdan 8'inin tedavisi sürüyor

AFAD'dan saat 12.00 itibariyle yapılan açıklamada şöyle denildi:

"SİNOP

Sinop ilimizde, 11.08.2021 tarihinde başlayan aşırı yağışlar şehir merkezi ve Ayancık ilçesinde etkili olmuş, bölgede sel ve su baskınları meydana gelmiştir.

Sinop’ta mahsur kalan vatandaşlar için Genelkurmay Başkanlığı’ndan 1, Sahil Güvenlik Komutanlığı’ndan 2 olmak üzere 3 hava aracı görevlendirilmesi yapılmıştır. Ayrıca Sinop, Tokat ve Samsun AFAD il müdürlüklerinden 32 personel ile 10 araç, 3 bot ve 2 motopomp bölgede görevlendirilmiştir.

Sinop Türkeli Ayancık yolunun ulaşıma kapandığı bilgisi alınmıştır. Bölgede yapılan çalışmalara Karayolları’ndan 5 kamyon, 4 dozer, 3 greyder katılım sağlamaktadır. Belediye’nin de itfaiye ekipleri su boşaltma çalışmaları yapmaktadır.

SAKOM’dan alınan bilgiye göre Sinop Ayancık Devlet Hastanesi tahliye edilmektedir.

11.08.2021 tarihinde Ayancık’ta 240,5 mm, Boyabat’da 76,6 mm, Dikmen’de 54 mm, Erfelek’te 78,6 mm, Gerze’de 72,4 mm, Merkez’de 83,8 mm, Türkeli’nde 88,8 mm yağış düşmüştür.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan uyarıya göre Sinop çevrelerinde bugün ve yarın da yer yer aşırı (100 kg/m2 üzeri/12 saat) yağış beklendiğinden sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, heyelan, yıldırım gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

BARTIN

11 Ağustos 2021 tarihinde Bartın genelinde başlayan aşırı yağışlar sonucu, sel ve heyelan meydana gelmiştir.

Ulus Akörensöküler Köyü’nde kaybolan bir vatandaşımızı arama çalışmalarına Bartın AFAD il müdürlüğünden 6 personel (3 ekip) ile devam etmektedir.

Yürütülen çalışmalara destek vermek üzere, Ankara, Karabük, Sakarya ve Samsun AFAD il müdürlüklerinden 32 personel ile 6 araç, 1 bot, 5 motopomp ve 1 arama köpeği; Jandarma Genel Komutanlığı’ndan ise sualtı arama ekibi olay bölgesine sevk edilmiştir. Sağlık Bakanlığı’ndan toplam 12 personel ve 4 ambulans ve ilçe itfaiye ekipleri olay bölgesinde görev yapmaktadır.

Karabük - Bartın yolu Bahçecik mevkiinde yoğun yağış sonucu bir köprüde meydana gelen göçükte yaralanan 13 kişiden 8’inin tedavisine devam edilmektedir.

Ulus İlçesi’ne bağlı 12 köye elektrik verilemediği bilgisi alınmıştır.

Gelişmeler takip edilmektedir."