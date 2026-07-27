Kastamonu'da sel: Dereler taştı evleri su bastı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından turuncu kod ile uyarılan Kastamonu'da gece saatlerinde şiddetli yağış etkisini gösterdi. Cide ilçesinde sabah saat 04.00 sularında Devrekani Çayı'nın taşması sonucu ilçe merkezi sular altında kaldı.

Giriş ve bodrum katlardaki 150'den fazla ev, iş yeri ve depoyu su basarken, bölge halkı güvenlik amacıyla üst katlara çıktı. Bazı caddelerde sel sularının yer yer 1 metreye ulaşması sebebiyle vatandaşlar uzun süre evlerinden çıkamadı. Yaşanan olayda can kaybı meydana gelmedi.

Kriz masası kuruldu ve vatandaşlar tahliye edildi

Olumsuz hava koşullarının ardından Cide Kaymakamlığı koordinesinde hızla bir kriz masası oluşturuldu. Su baskını yaşanan konut ile iş yerlerinde tahliye ve temizlik çalışmalarına başlandı.

Evlerine ulaşamayan veya mahsur kalan vatandaşlar için oteller geçici barınma amacıyla hizmete açılırken, talepte bulunanlar ise ilçe merkezindeki yurtlarda misafir ediliyor. Valilikten yapılan açıklamada, farklı noktalarda su tahliye çalışmalarının devam ettiği, enerji altyapısında meydana gelen hasarların giderildiği, iş yeri ve konutlardaki zarar tespit çalışmalarının devam ettiği ifade edildi.

DSİ'nin iki yıl önce yaptığı istinat duvarı çöktü

Sağanak yağış ve sel suları ilçeye bağlı köylerde de ciddi maddi hasara yol açtı.

Çataloluk köyünde çok amaçlı olarak kullanılan köy yemekhanesi sel suları altında kaldı. Çataloluk Köyü Muhtarı Mehmet Güler, sel nedeniyle köy gasilhanesinin duvarının çöktüğünü, meydana gelen heyelanlar yüzünden bazı mahalle yollarının ulaşıma kapandığını ve bazı evlerin de risk altında bulunduğunu aktardı.

Diğer yandan Akbayır köyünde iki yıl önce Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından inşa edilen dere istinat duvarı, sel sularının şiddetiyle birçok noktadan çöktü. İstinat duvarının yıkılması sonucu taşan dere suları çevredeki evlere dolarak maddi hasara yol açtı.

Balıkçı barınağı çamur içinde kaldı

Su taşkınlarının etkisi sahil kesiminde de doğrudan hissedildi. Debisi yükselen Kuz Deresi'nin taşıdığı balçık, odun ve çeşitli atıklar ilçe merkezine kadar ulaştı. Yaşanan taşkınlardan Cide Limanı ile Cide Balıkçı Barınağı'nda demirli bulunan tekneler de çamur ve balçık içinde kaldı.

Taşkın sularının getirdiği balçık ve odun parçalarıyla kaplanan liman ve balıkçı barınağı çevresinde biriken malzemelerin temizlenmesi amacıyla ekipler tarafından başlatılan çalışmalar devam ediyor.

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