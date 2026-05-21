Hatay'da sel sonrası heyelan: Çöken evde bir kişi hayatını kaybetti

soL Haber'i WhatsApp ve Telegram kanallarından takip edin, önemli gelişmeleri kaçırmayın.

Hatay'da akşam saatlerinde başlayan sağanak gece etkisini artırdı. Yağış nedeniyle Hacı Ömer Alpagot Mahallesi'nde yamaçta bulunan bir ev yola doğru çöktü.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, AFAD, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. 3 kişinin kurtarıldığı enkazda bir kişinin cesedine ulaşıldı.

Öte yandan kentteki Reyhanlı-Antakya kara yolu, Narlıca Kavşağı, Antakya-Samandağ yolunun Orhanlı mevkisi, Kavaslı Mahallesi Altgeçidi ve Kisecik EXPO yolu geçici olarak trafiğe kapatıldı.

Devlet Su İşleri, Karayolları Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi ekipleri yollarda tahliye ve temizlik çalışmalarını sürdürüyor.

Prefabrik çarşıları su bastı, elektrik kesintileri yaşandı

6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından yeniden inşa sürecinin hâlâ tamamlanmadığı, yurttaşların mağduriyetinin sürdüğü Hatay’da etkili olan sağanak yağış yaşamı da olumsuz etkiledi. Altyapı yetersizliği nedeniyle cadde ve sokaklar suyla dolarken, bazı evler, konteyner kentler ve prefabrik çarşıları su bastı.

ANKA'nın haberine göre, kısa sürede etkisini artıran yağış nedeniyle kentteki ana arterler ve ara sokaklar göle döndü. Sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekerken, bazı araçlar selde mahsur kaldı.

Fotoğraf: Anadolu Ajansı

Su altında kalan Yüzüncü Yıl Prefabrik Çarşısı’na ulaşan esnaf, dükkanlarında biriken suyu tahliye etmeye ve mallarını kurtarmaya çalıştı.

Antakya ilçesine bağlı Bağrıyanık Mahallesi’nde ise vatandaşlar, selin sürüklediği çöp ve molozlar nedeniyle tıkanan rögar ve giderleri küreklerle temizledi.

Sağanak nedeniyle kentin birçok bölgesinde elektrik kesintileri yaşandı.