Kastamonu'da kadın cinayeti: Boşanma aşamasındaki eşini öldürdü, kayınvalidesini yaraladı

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde, boşanma aşamasındaki eşini bıçakla öldüren kişi, tüfekle intihar etti.

Suluca köyünde yaşayan 50 yaşındaki Ali Yavuz, Büyüksekiler köyündeki ailesinin yanında yaşayan ve boşanma aşamasında oldukları öğrenilen 34 yaşındaki eşi Melek Yavuz'un yanına gitti.

Tartıştığı Melek Yavuz'u ve 68 yaşındaki annesi Ayşe Karakaş'ı bıçakla yaralayan Ali Yavuz, olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Tosya Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar yapılan müdahalenin ardından Kastamonu Eğitim Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Yaralılardan Melek Yavuz, hastanede hayatını kaybetti.

Ali Yavuz'un ise Suluca köyündeki evinde tüfekle intihar ettiği öğrenildi. (AA)