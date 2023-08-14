Boşanma aşamasında olduğu kadını yaralayıp intihar etti: Kadının hayati tehlikesi devam ediyor

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde boşanma aşamasında olduğunu kadını silahla yaralayan kişi, aynı silahla intihar etti.

Zeytinköy Mahallesi'nde bir zincir markete giren 52 yaşındaki Ahmet U., boşanma aşamasındaki 47 yaşındaki eşi Elif U. ile karşılaştı. Ahmet U. ile Elif U. arasında tartışma çıktı. Ahmet U, yanında getirdiği tabancayla Elif U.'ya ateş edip, daha sonra aynı silahla intihar etti.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Elif U., ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunan Elif U.'nun tedavisinin devam ettiği bildirildi.

Öte yandan Elif U.'nun, Ahmet U. hakkında 3 kez koruma kararı aldırdığı öğrenildi. (AA)