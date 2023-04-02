Kastamonu 4,2 ile sallandı

Kastamonu'nun İhsangazi ilçesi merkezinde saat 00.24'te 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre; Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde kaydedilen sarsıntı yerin 11,83 kilometre derinliğinde meydana geldi.
Deprem Ankara dahil çevre illerden de hissedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) April 1, 2023
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Büyüklük:4.2 (Mw)
Yer:İhsangazi (Kastamonu)
Tarih:2023-04-02
Saat:00:24:39 TSİ
Enlem:41.042 N
Boylam:33.635 E
Derinlik:11.83 km
Detay:https://t.co/xIkJK6WmdF@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi