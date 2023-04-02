Kastamonu 4,2 ile sallandı

Kastamonu'da 4.2 büyüklüğünde deprem ölçüldü. Deprem Ankara dahil çevre illerden de hissedildi.

Haber Merkezi

Kastamonu'nun İhsangazi ilçesi merkezinde saat 00.24'te 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre; Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde kaydedilen sarsıntı yerin 11,83 kilometre derinliğinde meydana geldi.

Deprem Ankara dahil çevre illerden de hissedildi.

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