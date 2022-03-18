Kaş'taki villa rantı ormanları ve dağ köylerini de yutmaya başladı!

Antalya’nın gözde turizm merkezlerinden biri olan Kaş ilçesi son yıllarda plansız ve kaçak yapılaşmanın öne çıktığı bölgelerin başında geliyor. Sahip olduğu doğal ve kültürel mirasın yarattığı çekiciliği sayesinde yıllardır kitle turizminin dışında kalmayı başaran Kaş, pandemiyle birlikte artan mesafeli tatil ihtiyacının da odağı konumuna geldi. Özel villalarda gözlerden uzak ve mesafeli tatil yapmak isteyenlerin tercih ettiği Kaş ve Kalkan çevresinde uzun süreli konut kiralamak oldukça zorlaştı. Ancak Kaş ve Kalkan beldesinden dağ köylerine yayılan villa turizmi kaçak yapılaşmayı da beraberinde getirdi. Yüksek sezonda haftalığı 30 ila 80 bin TL arasında değişen fiyatlarla kiraya verilen villalara olan talebin geldiği son nokta orman arazilerinin yağmalanması. Kaş’a bağlı Sahil Aklar köyünde yaşanan orman arazisi yağmasına tepki gösteren köylüler, konuyla ilgili Antalya Orman Bölge Müdürlüğü’ne başvurarak bölgede uzun süredir yaşanan orman ve hazine arazisi yağmasının durdurulmasını talep etti.

Kaş’a bağlı Sahil Aklar köyünün 84.768.241 metrekarelik kısmı orman arazilerinden oluşuyor. Muğla-Antalya sınırını oluşturan Eşen Çayının doğusunda yer alan bir orman köyü olan Sahil Aklar, Kaş ve Kalkan bölgesinde hızlanan plansız yapılaşmadan payını alıyor. Son yıllarda orman ve hazine arazilerinin yağmalandığını öne süren bazı köylüler, Antalya Orman Bölge Müdürlüğü’ne yazılı başvuru yaparak yaşanan arazi yağmasının önlenmesini talep ettiler.

Tahribat köylüleri harekete geçirdi

Sahil Aklar köylülerinin konuyla ilgili dilekçesinde, bölgede 2014-2016 yılları arasında tapu-kadastro, 2020-2021 yıllarında ise orman kadastrosu çalışmalarının yapıldığı kaydedilerek şöyle denildi:

“Köyde sürekli yaşayan insanlar olarak 2014’lü yıllardan başlayarak köyümüzün Sahil Aklar semtinde bazı kişilerce Orman ve Hazine arazilerine aşırı bir şekilde müdahaleler, işgaller yapıldığını gözlemlemekteyiz. Hazine ve Orman arazilerine yapılan bu müdahalelere orman kadastrosu çalışmalarından hemen önce hız verilmiş, gözlemlerimize göre ‘bilim ve fen bakımından orman özelliğini kaybetmemiş, 31.12.1981 tarihinden önce tarım alanına dönüşmemiş ve tarım potansiyeli olmayan ormanlık alanlar’ yasa dışı bir şekilde bazı kişilere çıkar sağlamak için orman sınırları dışına çıkarılıp ‘2/B’ yapılmıştır.

2/B çalışması restorantta askıya çıktı, köylüler inceleyemedi

Orman Kadastrosu 2/B çalışmalarının sonuçları köyümüzün meskûn alanındaki bir kamu alanında değil, mahalle muhtarımızın meskûn alan dışında bulunan Saklıkent semtindeki özel restaurantta askıya çıkarılmıştır. Köyümüzün meskûn alanı dışında özel bir işletmede askıya çıkarılan 2/B çalışmaları sonuçlarını halkımızın inceleme fırsatı olmamıştır.”

Uydu görüntüsü

Tahribat sürüyor

Orman arazilerine yönelik tahribatın TKGM Parsel Sorgulama sisteminden de görülebildiği bilgisine yer verilen köylülerin dilekçesinde, Sahil Aklar köyü sınırlarındaki 101 ada 1 nolu parselde bulunan ormanlık alanın, özel mülke konu olan 242, 205, 246, 206, 245 ada nolu bölmelerin çevresindeki orman tahribatının şaşırtıcı derecede olduğu vurgulandı. Köylülerin dilekçesine konu olan orman tahribatının anılan adaları oluşturan parsellerin çevresinde yaygın olduğu kaydedilirken Antalya Orman Bölge Müdürlüğü yetkililerinin tahribatı önlemesi talep edildi:

“Sahil Aklar mevkiinde bazı kişilere özel çıkar sağlamak için yasalara rağmen devlet hazinesi ile ormana ait bazı alanların yaygın bir şekilde tahrip edilmesi ve daraltılması büyük bir kamu zararına neden olmaktadır. Halen devam etmekte olan bu tahribatın önlenmesi için gereğinin yapılmasını ve tarafımıza bilgi verilmesini arz ederiz.”

Arazi açan iş makineleri

'Konunun takipçisi olacağız'

Aklar köyündeki orman tahribatı iddialarının ardından Kaş Emek ve Demokrasi Platformu gönüllüleri ile birlikte bölgeye giden CHP Antalya Milletvekili Aydın Özer, yerel halktan aldığı bilgiler ve olay yerindeki gözlemlerinin ardından şu açıklamayı yaptı:

“Kaş ilçe başkanımız Mehmet Vural Arıkan, ilçe yöneticilerimiz, Kaş Çevre Platformu ve STK’lar ile birlikte vatandaşlarımızın daveti üzerine Sahil Aklar mahallemizi ziyaret ettik. Vatandaşlarımız Sahil Aklar’ın Suçıkan mevkiinde birkaç aydır iş makinelerinin yeşil örtüyü yok ederek hafriyat yaptığını, buranın bir kısmının hali hazırda orman arazisi olduğunu bu kadar geniş bir alanda doğal dokunun tahrip edilmesinden üzüntü ve endişe duymaktalar. Konunun takipçisi olacağız.”

Gönüllüler bölgeye gitti

'Burası 20 gün önce ormandı'

Orman arazilerinin tahrip edildiği bölgede tepkisini dile getiren bir köylü, “Burası da şu gördüğünüz orman gibi ormandı 20 gün önce. Devletin ormanı. Şimdi ne oldu?” diyerek söz konusu alanın 2/B statüsünde olmadığını söyledi.

Betonlaşma dağ köylerine sıçradı

Kaş’ta turizmin yönünü belirleyen villa turizmi kırsal alanın doğal peyzajını ve mimarisini de denetimsizce dönüştürüyor. Geçmişte zeytin, üzüm, susam ve benzeri ürünler üreterek geleneksel tarımla hayatını kazanan dağ köylerinde tarım da hayvancılık da giderek yok olurken yerini iş makineleri ve betonlaşma alıyor.

Kaş ilçe merkezine yakın yerleşimler olan Çukurbağ, Ağullu, Belenli, Yeniköy ve Bayındır gibi köylerde başlayan villa turizmi; ilçeye 40 ila 50 kilometre mesafeleri bulunan dağ köylerine de sıçramış durumda. İmar planları bulunmadığı için kaçak konumda inşa edilen villalar, haftalık ya da günlük olarak yüksek fiyatlarla kiraya veriliyor.

İlçeye bağlı Hacıoğlan, İkizce, Bezirgân, Aklar, Üzümlü, İslamlar ve Yeşilköy sınırlarındaki Fırnaz köyü çevresi plansız ve kaçak yapılaşmanın tehdidi altında. Kimi korunan alanlarla zeytinlikler ve kültürel miras da bu tehditten payını alıyor. Kaş’ın turistik çekiciliğini besleyen tüm bu değerlerin kısa vadeli yüksek kazançlar uğruna tahrip edilmesi, uzun vadede turizmin de sonunu getirecek sorunların başında geliyor.