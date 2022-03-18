Karaburun'da yurttaşlar engelledi, ÇED toplantısı yapılamadı: 'Bir felaketin başlangıcı'

ÖRES Elektrik Üretim A.Ş. tarafından 17 Mart 2022’de Karaburun Parlak Köy Kahvesi'nde yapılacağı duyurulan güneş enerji santrali (GES) projesi ÇED toplantısın Karaburunlu yurttaşlar ve Karaburun Kent Konseyi tarafından protesto edildi.
GES’in kurulması planlanan alanın Batı Köyleri bölgesinin en önemli keçi meralarından biri ve kentsel sit tesciliyle koruma altına aldırılan Sazak Köyü’ne bitişik olduğunu belirten Kent Konseyi, projenin 30 hektarlık merayı ve bitki örtüsünü yok edeceğini duyurmuştu.
GES projesi için düzenlenmek istenen ÇED halkın katılımı toplantısı firma yetkililerinin toplantı saatinde, toplantı yerinde bulunmamaları sebebiyle yapılamadı. Firma yetkililerinin toplantı alanına gelmemesi üzerine Parlak Köyü sakinleri ve Karaburunlu yurttaşlar, firma yetkililerinin halkın katılımı toplantısını düzenlemek üzere belirtilen saatte ve belirtilen yerde bulunmadıklarını ve toplantının yapılamadığını imzalı tutanak ile kurumlara göndermek üzere kayıt altına aldılar.
'GES girişimi bir felaketin başlangıcı'
Konuyla ilgili Kent Konseyi'nden yapılan açıklama şöyle: