Kaş’taki korunan alanlarda 915 kaçak yapı tespit edildi!

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un konuyla ilgili soru önergesine verdiği yanıtta, Kaş ilçesi sınırlarında bulunan Özel Çevre Koruma Bölgesi (ÖÇK) ve doğal sit gibi korunan alanlarda toplam 915 adet kaçak yapı tespit edildiği kaydedildi. Söz konusu kaçak yapıların 674 adedinin ÖÇK bölgelerinde, 241 adedinin ise doğal sit alanı olan bölgelerde yer aldığı belirtildi.

Antalya'nın Kaş ilçesindeki kaçak yapılaşma korkunç boyuta ulaştı. Bakanlığın verdiği bilgiye göre ilçedeki korunan alanlarda 915 kaçak yapı tespit edildi

‘Belediyeye yazı yazıldı, savcılığa suç duyurusu yapıldı'

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un konuyla ilgili önergeye verdiği yanıtta, korunan alanlarda tespit edilen kaçak yapılarla ilgili yapılan işlemler hakkında ise şu ifadelere yer verildi: “ÖÇK bölgelerinde kalan 674 adet kaçak yapı hakkında İmar Kanunu kapsamında işlem yapılması için Kaş Belediyesi’ne yazı yazılmış; doğal sit alanlarında kalan 241 adet kaçak yapı hakkında Antalya 1 Numaralı Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu tarafından 2863 sayılı kanun kapsamında izinsiz uygulamaların ilgili belediyesince kaldırılması ve Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına karar verilmiş olup, söz konusu kararlar gereği için Kaş Belediye Başkanlığı’na ve Kaş Cumhuriyet Başsavcılığı’na iletilmiştir.”

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Bakanlık: Kaş'ta son 5 yılda 2007 adet kaçak yapı tespiti yapıldı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın verdiği bilgilere göre Kaş ilçesi genelinde son 5 yıl içinde 2007 adet kaçak yapı tespiti yapıldığı, söz konusu yapılar hakkında zabıt tutularak adli makamlara suç duyurusunda bulunulduğu kaydedildi.

İmar affı kapsamında 9 bin 769 yapı kayıt belgesi düzenlendi

Kaş ilçesinde imar affı kapsamında toplam 9 bin 769 yapı için yapı kayıt belgesi düzenlendiği bilgisine yer verilen bakanlık yanıtında, bu belgelerin 703 adedinin iptal edildiği, 9 bin 066’sının ise aktif olduğu bildirildi. Usulsüz olduğu tespit edilen yapı kayıt belgelerinin iptal işlemlerinin de devam ettiği kaydedildi.

Pandemi döneminde 396 adet yeni kaçak inşaat tespit edildi

Kaş Belediyesi’nden alınan bilgilere dayanarak önergeyi yanıtlayan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, son 16 ayda Kaş 396 adet yeni inşaata başlayan kaçak yapının tespit edildiği, pandemi öncesinde inşa edilen 415 yapı hakkında da gerekli yasal işlemlerin yapıldığı bilgisine yer verdi.

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Kaçak yapıların sorumluluğu mahkeme kararına bağlanıyor

Kaş Belediyesi’nin ilçedeki kaçak yapıların sorumluluğunu rant odaklı imar planlarına karşı açılan davalara yüklemesi Bakanlığın yanıtına da yansıdı. Kaş Belediyesinin Bakanlığa verdiği yanıtta, kaçak yapılaşmaya yönelik denetimlerin devam ettiği kaydedilirken, yapılaşma baskısı altındaki mahallelerde 1/1000 ölçekli uygulama imar planı yaptırılarak kaçak yapılaşmanın engellenmesi için çalışıldığı görüşüne yer verildi. Kaş Belediyesinin yanıtında, Ağullu, Bayındır, Çukurbağ, Yeniköy ve Gökçeören (Gökseki Mevkii) gibi 5 mahallede yapılan imar planının 2020 yılında İdare Mahkemesi’nce iptal edildiğinin de altı çizildi.