Bakanlık onayladı: Antik kent bölgesinde yapılaşmanın önü açıldı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İzmir Dikili'de yer alan Bademli’de bakir alanları kapsayan yeni düzenlemeyi onayladı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum imzalı yeni SİT derece değişikliğinde bazı alanlar “sürdürülebilir” oldu. Eski SİT tanımlamasında 3. Derece olan ve yapılaşma imkanı tanıyan düzenlemenin onayı verilen bölgeyle ilgili karar askıya çıkartıldı.

EgedeSonsöz'de yer alan habere göre, Bakanlığın “sürdürülebilir” ilan ettiği SİT Değişikliği Killik Bölgesi 1. Etap olarak duyuruldu. Kane Antik Kenti’nin arkasında yer alan geniş araziler ile Killik Plajı ve Pissa Plajı’nın olduğu yerler imara açılabilecek.

“Doğal Sit-Nitelikli Doğal Koruma Alanı”, “Doğal Sit-Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı” olarak ayrı ayrı tescillenen karar Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü’nün ilgili panolarında askıya çıkartıldı.