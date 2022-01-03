Kasım Süleymani suikastının yıldönümünde İsrail gazetesi 'hacklendi'

İsrail gazetesi Jerusalem Post bu sabah internet sitesinin "hacklendiğini" duyurdu.
İranlı general Kasım Süleymani'nin 3 Ocak 2020'de Bağdat Havalimanı'nda Iraklı Haşdi Şabi komutanı Ebu Mehdi El Mühendis ile birlikte ABD hava saldırısında öldürülmesinin 2. yıldönümünde bilgisayar korsanları İsrail gazetesinin anasayfasına bir görsel yerleştirdi.
Görselde İsrail'in Dimona nükleer tesisinin sıkılı bir yumruktaki kırmızı bir yüzükten bırakılan füzeyle vurulduğu resmedildi. Yüzüğün Kasım Süleymani'nin sıklıkla taktığı yüzüğü simgelediği belirtiliyor.
Görselin üzerinde ise İngilizce ve İbranice "Düşünmediğiniz yerde size yakınız" yazısı yer aldı.
Jerusalem Post gazetesi Twitter hesabından paylaştığı mesajda olayı "İsrail'e doğrudan bir tehdit" diye niteledi.
Gazete anasayfadaki görseli kaldırdıktan sonra internet sitesinin İranlı General Kasım Süleymani'nin ölüm yıldönümünde "İran yanlısı bilgisayar korsanlarınca hedef alındığı"nı ileri sürdü.
3 Ocak 2020'de Bağdat Havalimanı'nda Süleymani ile El Mühendis'in öldürüldüğü İHA saldırısı için İsrail'in ABD'ye istihbarat sağladığı haberleri çıkmıştı. Geçen ay eski İsrail askeri istihbaratı başkanı Tamir Hayman İsrail'in Kasım Süleymani suikastına katıldığını doğrulamıştı.