Kasım ayında en az 164 işçi yaşamını yitirdi

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi'nin (İSİG) her ay yayımlanan iş cinayetleri raporunda, Kasım ayında en az 164 işçinin yaşamını yitirdiği açıklandı.

Raporda, iş cinayeti nedeniyle ölen işçilerin ölüm sebeplerinin yüzde 32 oranında Covid-19, yüzde 15 oranında ezilme ve göçük, yine yüzde 15 oranında ise trafik, servis kazalarından kaynaklandığı aktarıldı.

İSİG'in raporundan öne çıkanlar şu şekilde:

164 emekçinin 149’u ücretli (işçi ve memur), 15’i kendi nam ve hesabına çalışanlardan (çiftçi ve esnaf) oluşuyor.

İş cinayetlerinde ölenlerin 23’ü kadın işçi, 141’i erkek işçi. Kadın işçi cinayetleri tarım, gıda, eğitim, ticaret, sağlık, konaklama ve genel işler işkollarında meydana geldi.

Yedi göçmen/mülteci işçi hayatını kaybetti: 3’ü Suriyeli, 2’si Türkmenistanlı, 1’i Afganistanlı ve 1’i Rusyalı.

Ölümler en çok inşaat/yol, sağlık, ticaret/büro/eğitim, tarım/orman, belediye/genel işler, taşımacılık, konaklama, metal, gıda, madencilik, güvenlik, çimento ve enerji işkollarında meydana geldi.

Kasım ayında iş cinayetlerinde ölenlerin 7’si (yüzde 4,26) sendikalı işçi. Sendikalı işçiler tarım, eğitim, büro, tersane, sağlık ve belediye işkollarında çalışıyordu.

En fazla ölüm nedenleri Covid-19, yüksekten düşme, ezilme/göçük, trafik/servis kazası, kalp krizi, zehirlenme/boğulma, elektrik çarpması, intihar, kesilme/kopma ve şiddet.

3 çocuk çalışırken hayatını kaybetti. Çocuk işçiler tarım ve gıda işkolunda çalışıyordu.