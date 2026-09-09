Kaşif Kozinoğlu soruşturması: Mezarının açılmasına karar verildi

Milli İstihbarat Teşkilatı'nda görevli Kaşif Kozinoğlu, 2011 yılında AKP-Cemaat ortaklığıyla devam eden Ergenekon operasyonları dalgasında tutuklanmış ve savunmasına kısa süre kala cezaevinde şüpheli şekilde hayatını kaybetmişti.

Kozinoğlu'nun 12 Kasım 2011'de Silivri Cezaevi'nde ölümüne dair yeniden başlatılan soruşturmada Kozinoğlu’nun mezarının açılmasına karar verildi.

15 yıl sonra raftan indirilen soruşturma dosyasında geçtiğimiz gün 10 kişinin gözaltına alınmasının ardından şimdi de feth-i kabir işlemi yapılmasına karar verildi.

İktidara yakın Sabah gazetesinin aktardığına göre önümüzdeki günlerde Kozinoğlu’nun İstanbul Ümraniye Hekimbaşı’ndaki mezarı açılacak.

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Mezardan alınacak doku örneklerinde, cezaevinde kendisine farklı bir ilaç verilip verilmediği, ölümünden hemen önce talep ettiği coraspin ve vitamin hapına yönelik ayrıntılı toksikolojik ve kimyasal incelemelerin yapılacağı öğrenildi.

O dönem cezaevi yönetiminden istenen vitamin ilacıyla ilgili otopsi sürecinde yüzeysel geçildiği belirtilen incelemeler ile ölümün ardından avukata gönderilen ve kalp krizini yalanlayan gizemli e-posta iddiaları da feth-i kabir kararıyla yeniden mercek altına alındı.

Takipsizlik kararı kaldırılmıştı

Kozinoğlu'nun ölümünün ardından kamera kayıtları ve tıbbi belgeler incelenmiş; cezaevi, jandarma ve sağlık personeli ile tanıkların ifadeleri alınmıştı. Yürütülen soruşturma sonucunda 10 Nisan 2012'de kovuşturmaya yer olmadığına karar verilmişti.

Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı'nın dosyayı yeniden incelemesinin ardından Silivri Sulh Ceza Hâkimliği, 26 Ağustos 2026'da takipsizlik kararını kaldırdı ve soruşturma yeniden başlatıldı. Dosyada gizlilik kararı alınırken özel bir soruşturma ekibi oluşturuldu.

Soruşturma kapsamında olay tarihinde cezaevinde görev yapan 11 kişi hakkında adli işlem başlatıldı. 10 kişi gözaltına alındı. Bir kişinin ise yurt dışında olduğu tespit edildi.

Yurtdışına giden gardiyan

Yeniden incelenen güvenlik kamerası kayıtlarına ilişkin ortaya atılan iddialar da dosyada değerlendiriliyor.

Kozinoğlu'nun fenalaşmasının ardından koğuştaki acil durum butonuna basıldığı, dönemin infaz koruma memuru Ferhat Veysi Gül'ün ise alarma müdahale etmek yerine radyonun sesini yükselttiği ileri sürüldü.

Bu nedenle yardım çağrısının diğer görevliler tarafından geç fark edildiği iddiası soruşturuluyor.

2013 yılında gardiyanlık görevinden istifa eden Gül'ün Gülen Cemaati'ne mensup olduğu ve 15 Temmuz darbe girişiminden 17 gün sonra Atatürk Havalimanı üzerinden Fransa'ya firar ettiği, 2021 yılında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında hakkında tutuklamaya yönelik kırmızı bültenle arama kararı çıkarıldığı ortaya çıkmıştı.

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