AKP-Cemaat ortaklığının karanlık dosyası yeniden açıldı: Kozinoğlu soruşturmasında 11 gözaltı kararı

Milli İstihbarat Teşkilatı'nda görevli Kaşif Kozinoğlu, 2011 yılında AKP-Cemaat ortaklığıyla devam eden Ergenekon operasyonları dalgasında tutuklnamış ve cezaevinde şüpheli şekilde hayatını kaybetmişti.

Kozinoğlu'nun 12 Kasım 2011'de Silivri Cezaevi'nde şüpheli şekilde hayatını kaybetmesine dair soruşturma yeniden başlatıldı.

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde ve İstanbul İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde özel olarak kurulan ekibin başına daha önce ünlüleri uyuşturucu soruşturmaları başta olmak üzere çeştli soruşturmalar yürüten Yüzbaşı Kerim Sarısakal'ın getirildiği öğrenildi.

Soruşturma kapsamında, olay tarihinde cezaevinde görev yapan 11 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Şüphelilerden 10’u gözaltına alınırken, 1 şüphelinin yurt dışında firari olduğu belirlendi.

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Kamera kayıtları dosyaya girdi

Kozinoğlu dosyasında cezaevi ve sağlık görevlilerinin ifadeleri arasındaki çelişkiler incelemeye alındı. Sabah'ın haberine göre Mayıs 2011'de göreve başlayan Ferhat Veysi Gül isimli gardiyan, Kozinoğlu'nun kaldığı koğuşa özel olarak görevlendirildi. Olay günü Kozinoğlu'nun fenalaşması üzerine koğuştan acil durum butonuna basıldı. ,

Kamera kayıtlarına yansıyan görüntülerde; infaz koruma memuru Gül'ün uyarının ardından tam ters istikamete giderek odadaki radyonun sesini sonuna kadar açtığı, böylece diğer gardiyanların alarmı duymasını engellediği belirlendi. Olayın üzerinden yaklaşık 15 dakika geçtikten sonra durum diğer görevlilerce fark edildi.

Kameraya yansıyan görüntülere göre Gül ise şüphe çekmemek için yardım ekipleriyle birlikte koğuşa girerek hiçbir şey olmamış gibi davrandı. Kozinoğlu, cezaevinde harcanan o kritik dakikaların ardından hastaneye kaldırılsa da yaşamını yitirdi

2013 yılında gardiyanlık görevinden istifa eden Gül'ün Gülen Cemaati'ne mensup olduğu ve 15 Temmuz darbe girişiminden 17 gün sonra Atatürk Havalimanı üzerinden Fransa'ya firar ettiği aktarıldı. Gül hakkında, 2021 yılında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında tutuklamaya yönelik kırmızı bültenle arama kararı çıkarıldı.

Ne olmuştu?

Özel Harp Dairesi ve MİT bünyesinde uzun yıllar kritik görevler yürüten Kaşif Kozinoğlu, Eylül 2010'da MİT Asya Bölgesi Baş Müşaviri olarak atanmıştı.

2011 yılında AKP-Cemaat ortaklığıyla yürütülen Ergenekon operasyonları sürecinde, yurtdışı görevinden askeri uçakla Türkiye'ye döndükten sonra tutuklanarak Silivri Cezaevi'ne gönderildi.

Alaattin Çakıcı lehine yargıyı etkilemeye çalıştığı iddialarıyla da suçlanan Kozinoğlu, 12 Kasım 2011'de mahkemeye çıkmasına 13 gün kala cezaevinde şüpheli şekilde yaşamını yitirdi.

Ölüm nedeninin kalp krizi olduğu öne sürülse de ailesi Kozinoğlu'nun herhangi bir kalp rahatsızlığı olmadığını vurgularken, Adli Tıp Kurumu'nun ilk incelemelerinde de kalp krizine dair temel bulgulara rastlanmadığı ve zehirlenmiş olabileceği iddiaları basına yansıdı.

Ölümünün bir cinayet olabileceğini öngörerek geride mektup ve belgeler bırakan Kozinoğlu; Gülen Cemaati'nin ABD ve CIA desteğiyle faaliyet gösterdiğini, Emniyet ile Dışişleri'nin ardından MİT'te de kadrolaştığını iddia etmişti.

Kozinoğlu'nun bıraktığı söz konusu belgelerde ayrıca, Tayyip Erdoğan'ın İsviçre bankalarındaki iddia edilen gizli hesaplarına ve Bülent Arınç, Cemil Çiçek gibi parti içindeki bazı isimlerin yabancı istihbarat servislerine bilgi sızdırdığına yönelik ağır suçlamalar yer alıyordu.

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