Kaş bölgesindeki kaçak inşaat yağmasına kim dur diyecek!

Antalya’nın gözde tatil bölgelerinden biri olan Kaş ilçesinde son birkaç yıldır hızlanan kaçak inşaat furyası akıl almaz boyutlara ulaştı. Covid-19 pandemisi nedeniyle 5 yıldızlı oteller kapısına kilit vururken sosyal mesafeli tatil arayışında olanların villa kiralamaya yönelmeleri bölgedeki dengeleri alt üst etti. Binlerce villanın bulunduğu Kaş’a bağlı Kalkan beldesinde haftalık lüks bir villanın kirası 80 bin TL’yi bulan fiyatlara çıkarken, sezonda 25 hafta kiralama olanağı bulunması bölgedeki kaçak inşaat ve kayıt dışı turizmi körüklüyor. Kaçak ve ruhsatsız yapılar için yerel belediye tarafından kesilen cezaların önemli bir gelir kaynağına dönüştüğü ve siyasi rantın bir parçası olduğu iddia edildi. Kaçak yapıların yıkılması için belediye tarafından açılan göstermelik ihalelerin ise genellikle “teklif veren olmadığı” gerekçesiyle bir gün sonra iptal edilmesi dikkat çekiyor.

Kaş Belediyesi'nin kaçak yapıların yıkılması için açtığı ihaleler genellikle bir gün sonra iptal ediliyor

Birkaç yıl öncesine kadar zeytinliklerin ve yabani harnup ağaçlarıyla makiliklerin bulunduğu deniz manzaralı yamaçlarda belli aralıklarla betonarme binaların yükseldiği görülüyor. Kaş ve Kalkan çevresinde hızla artan betonlaşma, bu betonlaşmayı “yasal hale getirmeyi” öngören imar planlarına yönelik açılan davaların uzun sürmesi nedeniyle yasa dışı olarak devam ediyor.

Her yıl Mayıs ayının ortalarında başlayan “yasal” inşaatların sonlandırıldığı inşaat yasağı sezonu bu yıl halen başlamış değil. Son iki yılda sosyal mesafeli ve gözlerden uzak tatil anlayışının da öne çıkmasıyla birlikte Kaş-Kalkan bölgesi adeta kiralık villa pazarının merkezi konumuna geldi.

Kaş Çukurbağ yarımadasından bir görünüm

Lüks villalarda haftalık 80 bin TL'yi bulan kiralama ücretleri

Muhafazakâr villa, balayı villası ve aile villası gibi adlarla pazarlanan lüks villaların haftalık kira ücreti ise adeta cep yakıyor. Kalkan bölgesinde haftalık 5 bin TL düzeyinde olan villa kiraları şu günlerde ortalama 20-25 bin TL’yi buluyor. Ancak yüksek sezon olarak anılan Ağustos ayında haftalık 80 bin lirayı bulan tatil villaları da göze çarpıyor.

Kalkan'daki kiralık villaların yüksek sezondaki haftalık fiyatı 80 bin lirayı buluyor

'Ortada kolay bir kazanç var, kimse kaybetmek istemiyor'

Kalkan’daki bu astronomik rakamların nedeni ve villa pazarının geldiği boyutlar hakkında sorularımızı yanıtlayan bir işletmeci, yaşananları şöyle özetliyor: “Kalkan’da ve yakın çevresinde son 3 yılda 2 binin üzerinde villa inşa edildi. Daha önce yılda ortalama 10 hafta kiraya verilebilen villalar pandemi sürecinde 25 hafta kiralanabilir hale geldi. Haftalık ortalama 25 bin TL ile 25 hafta kiralama dönemini hesaplarsanız, bir sezonda 625 bin TL gibi rakamlar ortaya çıkıyor. Oda sayısı ve lüks ölçüsüne göre bu fiyatlar 80 ila 100 bin liraya kadar çıkıyor. Bunlar çok büyük rakamlar. Haftalık bir villa kiralamasından söz ediyoruz. Bu durum Kalkan’daki her şeyi etkiliyor. Villa işletmecisinden acentesine, temizlik işçisinden inşaatçısına hemen herkes bu sürecin bir parçası. Ortada kolay bir kazanç var ve bunun kaybedilmesi istenmiyor. Örneğin herhangi bir Anadolu kentinde 3 bin TL’ye yapılabilecek bir tesisat işi Kalkan’da 30 bin TL’ye yapılıyor. Bir işçinin yevmiyesi 300 TL’yi buluyor. Kısacası herkes durumdan memnun. Bu konuda herhangi bir eleştiride bulunan kimseleri de hedef haline getiriyorlar. Bu kolay ve kayıt dışı kazanç çarkına çomak sokmaya çalışanları parça parça edebilecek durumdalar. Kaçak inşaat yapanlar 3-5 yıl hapis cezasını bile göze almış vaziyetteler.”

Para cezaları belediyeye gelir kapısı, ortalama ceza 50 bin TL

Can güvenliğinden endişe ettiği için adının açıklanmasını istemeyen işletmeci, kaçak olarak inşa edilen bir villanın arsası dâhil maliyetinin yaklaşık 500 bin lirayı bulduğunu ancak bir sezonda kiraya verildiği zaman bu rakamın daha fazlasının elde edildiğini söylüyor: “Villalar çoğunlukla acenteler üzerinden kiraya veriliyor. Her kiralamada acentelerin payı yüzde 15-20 civarında. Villaların neredeyse yarısına yakını kayıt dışı. Zaten inşaat sürecinde kayıt altına alınmış değil ki, işletme aşamasında kayıtlı olsun. Belediye kaçak inşaat olduğunda ilgili yasalar gereği tutanak tutuyor ve para cezası uyguluyor. İnşaatın metrekare büyüklüğü ya da imar durumuna göre değişse de Kalkan çevresinde kaçak olarak yapılan inşaatlar için ortalama 50 bin TL tutarında para cezası uygulandığı söyleniyor.”

Belediye yetkilileri zabıt tutup ceza kesiyor ancak cezalar kaçak yapıları durdurmaya yetmiyor

Maliye her yıl denetim yapıyor, cezalar caydırıcı değil

Kaş Belediyesi’nin kaçak inşaatlar nedeniyle uyguladığı para cezalarının önemli bir gelir kaynağı olduğu iddia ediliyor. İlçedeki siyasilerin de kaçak inşaat sürecinde yapılan denetimlerde ve uygulanan para cezalarında inisiyatif aldığı iddiası da sokaktaki hemen herkesin dilinde olan bir konu. Villaların kayıt dışı olduğu devlet tarafından da biliniyor. Maliye her yıl denetim yapıyor. Kayıt dışı çalışan işletmelere kesilen para cezaları da caydırıcı değil: “Faturalandırılsa ortalama 100 bin lira vergi ödeyecek, cezası da zaten o civarda. Çoğu işletme ceza ödemeyi tercih ediyor. ‘Nasıl olsa bir af çıkar ve bu cezayı ödemem’ diye düşünüyor.”

'Kayıtdışı konaklama azaldı ama tamamen bitmiş değil'

Bölgede konuştuğumuz bir başka villa işletmecisi yasal ve kayıtlı olarak turizm hizmeti verdiğinin altını çiziyor ancak kaçak yapılaşmanın ve kayıt dışının bölgede adeta teşvik edilen bir sistem olduğunu savunuyor: “Ben de gecelik olarak 5 bin liraya kiraya veriyorum villamı. Kayıtlı, her misafirin bildirimi yapılıyor. Polis ve jandarmaya konaklayan kişinin bildiriminin yapılması uygulamasından sonra kayıt dışı konaklamalar azaldı, güvenlik ve maliye denetimleri yapılıyor, ancak tamamen bittiğini söyleyemeyiz.”

'Gün batımıyla mutlu olan tatilcilerin yerini arabasıyla mutlu olanlar aldı'

Kaş bölgesindeki tatilci profilinin de geçmişe oranla çok değiştiğinin altını çizen işletmeci, “Eskiden belki parası daha az olan ama entelektüel seviyesi yüksek, bir kadeh şarapla, gün batımını izlemekle mutlu olabilen insanların tercih ettiği bu bölge şimdi yerini lüks otomobiliyle mutlu olan bir kesime bıraktı. Bu kesim görece daha zengin ancak küstah ve şımarık. Yaklaşık 30 yıl öncesini düşündüğümüzde bugünkü durumdan bizler de çok mutlu ve hoşnut değiliz.”

Villa patlaması dağ köylerine kadar sıçradı

Kalkan’ın dışında en yakın yerleşimler olan İslamlar, Üzümlü ve Yeşilköy sınırlarındaki Fırnaz Koyu bölgesi de villaların yayıldığı alanlar. Heyelan riskinden dolayı 1979 yılında afet bölgesi ilan edilen İslamlar köyündeki eğimli araziler havuzlu villalarla dolmuş durumda. Ancak villa furyasının Kalkan’a yaklaşık 15 kilometre uzaklıktaki Elmalı Yolu üzerindeki İkizce köyüne de sıçramış olması gelinen aşamayı özetliyor.

İslamlar köyünde adeta inşaat patlaması yaşandı

Yapılaşma zeytinlikleri ve asma çardaklarını tehdit ediyor

İslamlar’da hızla gelişen villa turizmi, bölgenin geçmişindeki ana geçim kaynağı olan tarımsal üretimi ve doğal yaşamı da olumsuz etkiliyor. Resmi bir veri bulunmasa da yerel kaynakların verdiği bilgiye göre 2675 nüfusa (2020) sahip olan İslamlar köyü sınırları içinde 1000’den fazla villa bulunuyor. Kimilerine göre bu rakam 1400 civarında. Villa inşa etmek için yamaç ve heyelan riski bulunan arazilerdeki zeytin ağaçları ve asma çardakları yok ediliyor.

Kalkan'da zeytinlik arazide yapılan inşaat aşaması

Yıllık üzüm üretimi 3 bin tondan 300 tona geriledi

İslamlar’da yaşayan bir üreticinin verdiği bilgilere göre 2000’li yıllara kadar köyde 3 bin ton düzeyinde üzüm yetiştiriliyordu. Yıllık zeytinyağı üretimi ise ortalama 35-40 ton civarında. Ancak son yıllarda üzüm üretiminin 300-350 tona kadar gerilediği kaydediliyor: “İslamlarda bir aile 5-6 ton üzüm yetiştirir, yıllık ekonomik ihtiyaçlarının önemli kısmını bu üretimden elde ettiği gelirle karşılayabilirdi. Köye üzüm taşımak için kamyonlar geldiğinde ortalık bayram yerine dönerdi. Günde 5-6 kamyon üzüm giderdi köyden.”

Altyapısı olmayan köydeki villaların atık suları toprağa

İslamlar köyündeki kaçak yapılaşmanın en önemli gerekçesi villa turizmi. “Doğayla iç içe tatil” diye pazarlanan lüks villaların havuzlarında kullanılan su, köydeki tarımsal üretime de darbe vuruyor. Havuzlarda kullanılan tonlarca klor ve yosun önleyici bromürün de hem çevreye hem de tarımsal üretime olumsuz etki ettiği belirtiliyor. İslamlar’daki yapılaşma baskısının yarattığı sorunlardan biri de alt yapı olmadığı için villaların atık sularının toprağa ya da yeraltına deşarj edilmesi olduğu öne sürülüyor. Dere yatakları ve tarım alanları atık sularla kirleniyor.

Sahte sera ile elektrik ve su aboneliği alıp villa yapılıyor

Bölgedeki kaçak inşaatların elektrik ve su aboneliği alma yolları da bir hayli ilginç. İslamlar’da konuştuğumuz bir üretici, inşaat yapmak için gerekli olan elektrik ve su aboneliği için önce geçici ve sahte bir sera kurulumu yapıldığını ve “ben burada tarımsal üretim yapacağım” denilerek elektrik ve su aboneliği alındığını dile getiriyor: “İlçe Tarım Müdürlüğü yetkilileri gelip bakıyor, sera maketini görüp onay veriyorlar ve ardından abonelik alınınca serayı söküp bina inşaatına başlanıyor.”

Elektrik aboneliği için sera kurulumu yapan firmalardan birinin ilanı

Toprak koruma kanunu çiğneniyor, büyük bir rüşvet ağı var

Konuyla ilgili bilgisine başvurduğumuz bölgede yaşayan bir uzman, Kaş bölgesinde yaşanan bu olumsuz tablodan belediye kadar Tarım İlçe Müdürlüğünün de sorumlu olduğunun altını çizerek şunları dile getirdi: “Toprak Koruma Kanunu'nun 20. ve 21. maddelerine rağmen tarım ilçe müdürlüğü, elektrik ve su aboneliklerine izin veriyor. Abone oluncaya kadar günübirlik ve geçici seralar kurulabiliyor. İzin aşamasında tarım ilçe görevlilerinin bu durumun farkında olmaması mümkün değil. Bu konu ile ilgili bütün kurumların ilgili birimlerinde çalışanların bulaştıkları büyük bir rüşvet ağı var. Kaçak inşaat konusu büyük bir insan kirliliği ve bozulma yaratıyor” iddiasını dile getirdi.

Antik kentin suyunu karşılayan köy kaçak inşaatlar yüzünden susuz kalmak üzere

İslamlar antik çağdan bu yana bölgenin önemli su kaynaklarını barındıran bir yerleşim. Köyün eski adı olan Potamya (Bodamya), eski Yunan dilinde akarsu ya da dere ile ilişkilendiriliyor. İslamlar sırtlarındaki su kaynakları, antik dönemde Patara kentinin su ihtiyacını da karşılamış. İslamlar’dan Patara’ya su taşıyan, yöre halkının delik kemer adını verdiği künk sisteminin bir bölümü halen varlığını sürdürüyor. Köyün su kaynaklarının yüzlerce villa ve havuzlar için kullanılacak olması kuraklık ve iklim krizi ile karşı karşıya kalınan bu günlerde bölgede geçimini tarımla sağlayan aileleri endişelendiriyor.

Satın aldıkları arazinin üzerinde iki katlı bina çıktı

Kaçak, imarsız ve plansız yapılaşmanın yarattığı sorunlar yalnızca doğa tahribatı be betonlaşmayla sınırlı değil. Emekliliğini geçirmek hayaliyle ya da yatırım amacıyla bölgeden mülk satın alan kimi ailelerin de hayatlarını karartan bir süreç yaşanıyor. Kalkan sırtlarında bulunan Kördere Mevkii’nde yıllar önce eşinin satın aldığı 1 dönümlük araziyi görmek için gelip baktıklarında üzerinde iki katlı bir bina inşa edilmiş olduğunu gören S.A., yargıya taşınan ve davası devam eden olayla ilgili yaşadıklarını şöyle anlattı:

'Arazimin üzerine kaçak yapı inşa edilmiş'

“Eşim 1987 yılında Kalkan-Kördere Mevkiinde bir arazi satın aldı. Satın alma işlemi, o tarihte henüz bu bölgede arazi tapulaması yapılmadığı için ‘el senedi’ yoluyla gerçekleşti. Eşim, araziyi satın aldığı kişiye kiralayarak başka bir kente gitmişti. Bir yıl sonra da vefat etti. Birkaç yıl sonra kiracılığı sonlandırmak ve araziyi almak için gittiğimde ise bana arazimin yol için istimlak edildiğini söylediler. Bölgedeki birkaç emlakçı ile de ağız birliği edip arazimi bulmamı hileli yolla engellediler. Sonradan öğrendim ki arazimin bulunduğu bölgede tapulama işlemi gerçekleştirilmiş ancak eşimin adına hiçbir tescil yaptırılmamış. Üstelik arazimin üzerine kaçak yapılar inşa edilmiş. Bunun üzerine arazimin hileli yollarla kimlerin üzerine tescil ettirildiğinin araştırılması ve arazimin tarafıma verilmesi amacıyla 2018 yılında konuyu yargıya taşıdım. Hilelerle elimden alınmaya çalışılan arazimin, gerçekler ortaya çıkarılıp tekrar tarafıma verileceği umuduyla yüce Türk adaletine inancım tamdır.”