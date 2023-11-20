Kaş Belediyesi'nin Patara'da arazi satışına 'mirasyedi' tepkisi

Kaş Belediyesi’nin Patara’daki arazi satışına karşı çıkan CHP’li Meclis Üyesi Meral Çiyan Şenerdi, kaynak yaratmayı amaçlayan belediye yönetimini eleştirerek, kurumun 162 milyonluk tahsil edilemeyen alacağı bulunduğuna işaret etti.

Şenerdi, “Bu düpedüz mirasyedi mantığıdır, tavrıdır, eylemidir. Çünkü satış kararı alınan yer sıradan bir toprak parçası değildir. Patara, bir doğa ve tarih harikası ve hazinesidir, ÖÇK bölgesidir ve Uluslararası Sözleşmeler kapsamında koruma altındadır. Patara’nın bu eşsiz özellikleri nedeniyle paha biçilmez değerdeki toprakları maalesef imara açılmış, ikinci konuta feda edilmiştir. Oysa imara açılan yerlerle ilgili tarihçilerin, arkeologların o alanların Patara antik kentinin nekropol alanı olduğu ve arkeolojik alan olarak işaretlenmesi gerektiğine dair raporları mevcuttur” diye konuştu.

Antalya’nın Kaş ilçesine bağlı Gelemiş (Patara) Mahallesi’nde bulunan arazilerin Kaş Belediyesi tarafından ihale yoluyla satışa çıkarılmasına tepki geldi. Geçtiğimiz Nisan ayında Kaş Belediye Meclisi’nde tartışmalı bir oturumun ardından AKP ve MHP’li meclis üyelerinin oylarıyla onaylanan satış kararı, Patara’da bulunan toplam 43 bin metrekarelik 4 ayrı parselden oluşuyor.

Satışa çıkarılan parseller ikinci konutların bitişiğinde

22 Kasım Çarşamba günü Kaş Belediyesi’nde yapılacağı duyurulan ihale ile Patara’daki arazilerin iki parseli satışa sunulacak. Kaş Belediyesi’nin yaptığı duyuruda, Gelemiş Mahallesi’nde bulunan 76/1 (2764 m2) ve 80/1 (4.980 m2) nolu parseller için toplam 28 milyon 700 bin TL satış bedeli belirlendi. İki parselin toplam büyüklüğü ise 7 bin 744 metrekare. Pazarlık usulü satış ihalesiyle satılması planlan parseller, düşük yoğunluklu tercihli kullanım alanı (TK) olarak ayrılan bölgede, ikinci konut olarak inşa edilen kooperatiflerin bitişiğinde yer alıyor.

CHP'li meclis üyesinden 'mirasyedi' eleştirisi

Kaş Belediyesi’nin Patara’daki arazi satışına karşı çıkan CHP’li Meclis Üyesi Meral Çiyan Şenerdi, Meclis oturumu sırasında da kamu arazilerinin satılmaması yönünde tavır aldığını anımsatarak, “Bu düpedüz mirasyedi mantığıdır” dedi.

Belediyenin tahsil edilemeyen 162 milyonluk alacağı var

Kaş Belediyesi’nin satışa çıkardığı arazilerin kesintisiz deniz ve orman manzaralı ve paha biçilemez nitelikte olduğunu vurgulayan Şenerdi, söz konusu satışın nedeninin belediyenin bütçe açıklarını kapatmak olduğunu öne sürerek şunları dile getirdi:

“Oysa Kaş Belediyesinin 2022 yılsonu itibariyle tahsil edilmeyen 2023 yılına alacaklarının toplamı yaklaşık 162 Milyon Türk Lirası (161.737.805,02) ve buna gecikme faizleri ve 2023 alacakları dâhil değildir. Tahsili gecikmiş alacaklardan 2022 yılı tahsil oranı %17’dir. Denetim Raporlarında, Meclis görüşmelerinde bu konuda yapılan uyarılara rağmen Kaş Belediye alacaklarını tahsil yerine halkın malını satma yolunu seçmiş ve AKP-MHP oylarıyla 3 Nisan Meclisinde oy çokluğu ile karar çıkartmıştır. Bu düpedüz mirasyedi mantığıdır, tavrıdır, eylemidir. Çünkü satış kararı alınan yer sıradan bir toprak parçası değildir.”

'İmara açılan yerler nekropol alanıydı'

Patara’nın doğal ve kültürel mirası bir arada barındıran bir hazine olduğunu da vurgulayan CHP’li Meclis Üyesi Şenerdi, aynı zamanda Özel Çevre Koruma Bölgesi (ÖÇK) olan bölgenin uluslararası sözleşmeler kapsamında da korumaya alındığını anımsatarak şu görüşleri dile getirdi:

“Patara’nın bu eşsiz özellikleri nedeniyle paha biçilmez değerdeki toprakları maalesef imara açılmış, ikinci konuta feda edilmiştir. Oysa imara açılan yerlerle ilgili tarihçilerin, arkeologların o alanların Patara antik kentinin nekropol alanı olduğu ve arkeolojik alan olarak işaretlenmesi gerektiğine dair raporları mevcuttur.

Tahsil edilemeyen alacaklar arsa bedelinin 6 katı

22 Ekim Çarşamba günü Kaş Belediyesinin ‘pazarlık usulü’ ile ihaleye çıkardığı iki parça toplam 7,744 m2 arsa için 28,7 milyon TL satış bedeli konulmuştur. Oysa Kaş Belediyesinin tahsil edilmeyen alacaklarının toplamı bunun yaklaşık 6 katıdır. Yani Belediye en düşük rakamla 161 milyonu tahsil etmek yerine kamunun malını, hem de köy tüzel kişiliği Büyükşehir Yasası ile ortadan kaldırıldığı için hasbelkader Kaş Belediyesine intikal eden Gelemiş köyünün öz malını satışa çıkarmaktadır.

'Araziler ikinci konut değil, yeşil alan olmalı'

Bu topraklar Kaş Belediyesinin malı değil sadece emanettir. Buraları ikinci konut yapılmak üzere satmak yerine yine yerel halkın, Gelemiş köyünün yararlanacağı ‘yeşil alan’ yapmalıdır. Yanılmıyorsam 2017 yılında bir önceki Belediye Başkanı da bu arsalar için satış izni geçirmişti ancak satmamıştı. Kaş Belediye Başkanına bir kez daha sesleniyorum: Bu yanlış karardan dönün, ihaleyi iptal edin. Patara’yı koruyun, daha fazla betonlaşmasına yol açmayın! Yeşil alan ilan edin elinizdeki arsaları. O toprak parçaları kamuya çok gerekli olacak. Para bulunur, Patara bulunmaz.”